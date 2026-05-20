Una Harley Davidson per Johnny Depp: da Luino e Castiglione verso il concerto degli Hoolywood Vampires

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Una Harley Davidson in stile “Pirata dei Caraibi” verrà donata a Johnny Depp il prossimo 1° settembre in occasione del concerto degli Hollywood Vampires al Parco della Musica di Segrate, alle porte di Milano. L’iniziativa porta la firma di Mauro Merlino, artista di Harley-Davidson Italia, che sta organizzando la consegna dell’opera insieme allo staff dell’evento.

La moto, realizzata come omaggio all’iconico personaggio cinematografico interpretato da Depp, sarà consegnata direttamente all’attore hollywoodiano durante la tappa italiana della band composta, oltre che da Depp, anche da Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Attorno all’evento si sta già mobilitando il mondo dei biker: il primo settembre partiranno infatti free biker Harley Davidson da tutta Italia per raggiungere Segrate e prendere parte a quello che si preannuncia come un grande raduno di appassionati. Nei giorni precedenti è previsto anche un incontro a Luino con gli harleysti di Harley Davidson Italia, coordinato dallo stesso Mauro Merlino.

Da Castiglione delle Stiviere arriveranno inoltre Diego Fanni, conosciuto come il “Jack Sparrow ufficiale italiano“, e l’attore e produttore Salvatore Vella, che rappresenterà il nuovo cinema italiano durante la cerimonia. Sarà proprio Vella ad avere l’onore di consegnare simbolicamente le chiavi della Harley Davidson a Johnny Depp.

L’appuntamento milanese sarà il primo dei due concerti italiani degli Hollywood Vampires previsti per settembre 2026: dopo Segrate, la band si esibirà infatti il 2 settembre al Castello Carrarese di Este nell’ambito dell’Este Music Festival.