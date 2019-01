“Fossile a chi?”: sabato i bambini scoprono la natura con Lipu Varese

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Torna un nuovo appuntamento di “Natura a 360°”, il ciclo di laboratori in pillole, dedicati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, per imparare a conoscere la natura in tutte le sue forme, grazie ad esperimenti, curiosità e attività pratiche.

L’iniziativa è di Lipu Varese, con il supporto tecnico di Coop Lombardia, e nella giornata di sabato 19 gennaio alle 15.30 vedrà il momento di “Fossile a chi?”, ovvero un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, per capire come si formano i fossili e cosa ci raccontano delle epoche passate, con una dimostrazione attraverso il calco di un fossile.

Anche questo laboratorio si terrà nello Spazio Scopri Coop, l’area conferenze che si trova al piano superiore del punto vendita Coop di via Daverio, 44 a Varese.

Per partecipare si chiede una donazione di 3 euro a bambino ed è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo o gallarate@lipu.it o telefonando al numero 347 1132164. Per tutte le informazioni sull’iniziativa è possibile visitare il sito di Lipu Varese.