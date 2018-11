“Natura a 360°”: i laboratori di Lipu Varese dedicati ai più piccoli

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Lipu Varese, con il supporto tecnico di Coop Lombardia, organizza “Natura a 360°”, un ciclo di laboratori in pillole, dedicati ai bambini tra i 6 e gli 11 anni, per imparare a conoscere la natura in tutte le sue forme, grazie ad esperimenti, curiosità e attività pratiche.

L’iniziativa prevede un incontro al mese da novembre a febbraio, il sabato pomeriggio, presso lo Spazio Scopri Coop, via Daverio 44, a Varese.

Il primo appuntamento è per sabato 17 novembre, dalle 15.30 alle 16 circa, con il laboratorio “Esperimenti di scienze” dedicato ai bambini nella fascia di età 7-11 anni: le scienze naturali spiegate con piccoli esperimenti, per scoprire gli incredibili fenomeni naturali che ci circondano.

Si prosegue poi sabato 15 dicembre, dalle 15.30 alle 16 circa, con il laboratorio per bambini tra 7 e 11 anni: “Uccelli e segreti in alta quota”, per conoscere gli uccelli che vivono nei boschi, laghi e parchi di Varese, raccontando imprese e meraviglie degli acrobati dei cieli.

Sabato 19 gennaio dalle 15.30 alle 16 ci sarà invece “Fossile a chi?”, per bambini tra i 6 e i 10 anni: un laboratorio per capire come si formano i fossili e cosa ci raccontano delle epoche passate, con dimostrazione attraverso il calco di un fossile.

Infine, sabato 9 febbraio dalle 16 alle 16.30 ci sarà l’appuntamento per bambini tra i 6 e i 10 anni dal titolo “Maschere bestiali”: un laboratorio manuale per costruire delle maschere di carta e scoprire delle curiosità sugli animali.

La Lipu è l’associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia: su scala locale agisce attraverso le Sezioni Locali che, coordinate da delegati e animate dai volontari, rappresentano la voce, l’azione e i valori della Lipu su scala territoriale.

I posti per partecipare ai laboratori sono limitati ed è possibile iscrivere il proprio bambino con una donazione di 3€. Per info e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo gallarate@lipu.it o contattare il numero +39 347 1132164.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa “Natura 360°” è possibile visitare il sito di Lipu Varese.