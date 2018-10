“Truffe agli anziani”: a Cuveglio un incontro con i Carabinieri per imparare a difendersi

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Un incontro informativo dedicato a tutta la cittadinanza quello organizzato per giovedì 4 ottobre a Cuveglio, per sensibilizzare sul tema “Truffe agli anziani” e dare consigli su come difendersi.

Dai falsi avvisi di installazione di sensori per perdite di gas, alla truffa dell’acqua contaminata, il fenomeno dei raggiri nei confronti dei più anziani continua purtroppo ad essere diffuso, ed è necessario fare informazione preventiva.

In questo caso l’iniziativa è stata organizzata dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di Cuvio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cuveglio.

Durante l’incontro, che si terrà alle ore 10.30 presso la Sala polivalente di Piazza Marconi, interverranno il Capitano Alessandro Volpini, Comandante della compagnia di Luino e il Maresciallo Roberto Notturno, Comandante della Stazione di Cuvio. Saranno presenti, inoltre, Giorgio Piccolo, sindaco del comune di Cuveglio e l’assessore Renato Furigo.