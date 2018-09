Ottimo esordio in campionato per i Mastini Varese: 6-3 contro il Valdifiemme

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Nel posticipo della prima giornata di campionato, il ghiaccio di Varese si è tinto di giallonero per l’incontro di Italian Hockey League tra Mastini Varese e Valdifiemme.

Primo tempo iniziato con un Valdifiemme piuttosto intraprendente ma i Mastini, schierati con la seconda maglia per evitare problemi cromatici con gli avversari, rispondono subito e mettono una certa pressione. Dopo un paio di interessanti occasioni terminate di poco al lato, prima con Andreoni e poi con Perna, la rete arriva al 16’22” con una bella discesa laterale di Odoni che, sorprendendo la difesa trantina, centra il puck per l’accorrente Raimondi (neo capitano) che con un tocco sotto supera Rabanser infilando sopra la sua spalla sinistra. Passano poco più di 60″ e arriva il raddoppio varesino: Perna e M. Mazzacane dialogano sulla blu, il disco arriva a Franchini che si accentra, supera un avversario in velocità, fa sedere il goalie trentino, lo scarta e deposita in porta.

Il secondo drittel vede il Valdifiemme partire alla grande mettendo pressione ai Mastini, i quali capitolano dopo 8’45” in situazione di inferiorità numerica, per merito di una deviazione di Nicolao che supera rasoghiaccio un incolpevole Menguzzato. Prima della rete ospite, un paio di spunti interessanti dei varesini non sono stati concretizzati incredibilmente per difetto di mira degli avanti gialloneri. Dopo la rete subita, i bosini non approfittano prima di una doppia superiorità e poi di un powerplay “ridotto”, non trovando lo spiraglio giusto. La partita sale di ritmo e di intensità, con Varese che sfiora in più occasioni la terza marcatura, ma Rabanser si dimostra reattivo, così come Menguzzato in un altro paio di occasioni.

All’inizio del terzo drittel i Mastini mettono il turbo, con tre reti in poco più di 2 minuti. Prima Vanetti in superiorità, poi una magia di Franchini serve il puck vincente all’accorrente Odoni e infine Andreoni corregge in rete un passaggio di Raimondi. Il trentini accorciano con Kostner ancora con l’uomo in più, ma il sigillo finale è di Grisi, che trova al 51’43” la rete con una sassata dalla linea blu che sorprende il portiere avversario. Il tabellino porta in ultimo la rete di Gilmozzi che capitalizza 2 minuti di powerplay.

Dopo l’esordio ci si proietta subito al secondo turno, quando giovedì 27 settembre Varese ospiterà il Como. ll popolo giallonero è dunque chiamato a raccolta per un derby che suscita sempre grande fascino e rivalità sportiva.

Mastini Varese – Valdifiemme 6-3 (2:0 – 0:1 – 4:2) – 16’22″ (MV) Raimondi (Odoni), 17’21” (MV) Franchini (M. Mazzacane, Perna), 28’45” (V) Nicolao (Costa, Dantone) PP1, 40’51” (MV) Vanetti (Perna, Raimondi) PP1, 41’54” (MV) Odoni (Franchini, M. Mazzacane), 42’14” (MV) Andreoni (Raimondi), 45’02” (V) Kostner (Nicolao) PP1, 51’43” (MV) Grisi (Perna, Vanetti) PP2, 54’47” (V) Gilmozzi (Nicolao, Kostner)

Mastini Varese: 33 Menguzzato (29 Bertin), 8 Cesarini, 14 Barban, 22 E. Mazzacane, 25 Cortenova, 26 Grisi, 34 F. Borghi, 37 Belloni, 4 Perna, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 19 Teruggia, 21 M. Mazzacane, 32 P. Borghi, 71 Pirro, 75 Di Vincenzo, 88 Privitera, 91 Raimondi, 97 Odoni. Coach: John Cacciatore.

Valdifiemme: 62 Rabanser (38 Donini), 5 Costa, 12 Dantone, 13 Cataldi, 15 Simoni, 26 Stablum, 6 Kelder, 11 Gilmozzi, 14 Weber, 20 Varesco, 21 Kostner, 24 Vanzetta, 55 Demattio, 64 Nicolao, 96 Lauton, 97 Vicenzi. Coach: Robert Chizzali.