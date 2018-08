Lombardia, dal Ministero dell’Interno 2,5 milioni di euro contro lo spaccio di droga nelle scuole

Tempo medio di lettura: 1 minuto

L’assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, plaude all’iniziativa “Scuole Sicure” del Ministero dell’Interno, nata per la prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Un progetto per il quale il Ministro ha messo a disposizione dei comuni risorse pari a 2,5 milioni di euro, di cui 344 750 euro per il Comune di Milano”.

“I contributi, erogati sia a copertura di spese correnti, sia d’investimento, potranno essere usati – ha proseguito De Corato – per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, per l’assunzione di agenti di Polizia Locale a tempo determinato e per il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario sempre a favore della stessa categoria di personale. Tutte misure per cercare di combattere contro un killer silenzioso come la droga”.

“Domani è la Giornata mondiale contro l’overdose – ha aggiunto l’assessore regionale alla Sicurezza -. La Lombardia, insieme a Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Lazio, è purtroppo una delle regioni in cui si sono osservati più morti per overdose nel 2016. Per avere un’idea della situazione attuale è possibile consultare il lavoro svolto dal Gruppo di Interesse ‘Riduzione del Danno’ della Società italiana tossicodipendenze, che mese per mese raccoglie dati su decessi e ricoveri, e li riporta in una mappa online”.

“Confrontando i dati relativi al 2017 e 2018 – ha aggiunto De Corato – è stato registrato un incremento dei decessi per overdose, soprattutto per cocaina ed eroina, durante l’anno corrente. I dati più recenti hanno registrato un aumento dei casi di decesso per overdose in Europa. Per quanto riguarda la situazione italiana, invece, i dati dell’ultima relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze disponibile risalgono allo scorso anno ed evidenziano che nel 2016 i decessi, principalmente per eroina, sono stati 266”.