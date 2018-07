Estate, in arrivo una settimana rovente: caldo, umidità e temperature fino a 38°

Tempo medio di lettura: 1 minuto

La rimonta dell’anticiclone afro-mediterraneo iniziata nel weekend si concretizzerà in questi giorni, per una settimana che sarà caratterizzata da tempo soleggiato e temperature elevate da Nord a Sud.

Se questo fine luglio vede protagonisti assoluti caldo e sole, l’inizio di agosto non sarà da meno, eccezion fatta per qualche isolato temporale diurno in formazione su Alpi, come avvenuto qualche giorno fa nell’Alto Varesotto.

Pur trattandosi ancora di una tendenza nel primo weekend di agosto l’anticiclone nord africano dovrebbe rimanere protagonista sul Mediterraneo rinnovando bel tempo sulla nostra Penisola. Non mancheranno tuttavia ancora qualche temporale diurno, stante l’afflusso di residue correnti settentrionali, anche sul nostro territorio.

Ci attende, quindi, una settimana assai calda da Nord a Sud con punte entro mercoledì di 36/38°C in Val Padana e Sardegna, entro giovedì anche sulle interne tirreniche centro settentrionali. Al Sud il caldo, almeno tra Basilicata e Puglia, si raggiungerà nel weekend con punte anche qui prossime ai 36/37°C. Un po’ più “fresco” sul resto dello Stivale con punte non oltre i 34/35°C. (Foto di © Giovanni Saturnino)