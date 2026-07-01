In vista numerosi scioperi nel settore dei trasporti, inclusa anche Malpensa

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(Da VareseNoi) Si preannuncia un mese di luglio caldo e non solo per il meteo: […] sono previsti numerosi giorni di sciopero nel settore dei trasporti, in particolare dei voli, che riguarderanno anche l’aeroporto di Malpensa. Una delle giornate più difficili sarà quella del 5 luglio.

Il 7 luglio è previsto lo sciopero regionale di 8 ore del personale Rfi – Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo, dalle 9 alle 17. Tre giorni di tregua e ripartono le proteste: sciopero nazionale del personale operativo equipaggi di Italo, dalle 3 del 9 luglio alle 2 del 10 luglio.

Sempre lo stesso giorno, sono in programma lo sciopero generale regionale proclamato in Puglia per l’intera giornata, con esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari e lo sciopero nazionale di 8 ore del personale Captrain Italia, dalle 16.01 alle 23.59.

A seguire, l’11 luglio sciopero di 24 ore del personale Amat di Palermo; il 15 luglio intera giornata di sciopero per il personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia, proclamato da diverse sigle sindacali, con possibili ripercussioni sui servizi di ristorazione ferroviaria.

Il 20 luglio sciopero di 24 ore del personale Csc Mobilità di Latina e sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino urbano di Firenze (19-23). Il 21, invece, sciopero di 24 ore all’aeroporto di Milano Malpensa del personale Alha e Mle-Bcube.

Il mese caldo delle proteste si chiude con le due date del 23 e 24 luglio, anch’esse roventi: nuova mobilitazione nazionale nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale. Lo sciopero interesserà il personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia dalle 21 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio. Per alcune aziende ferroviarie regionali e locali è previsto anche lo stop del trasporto pubblico per l’intera giornata del 24 luglio.