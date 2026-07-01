Italia | 1 Luglio 2026

In vista numerosi scioperi nel settore dei trasporti, inclusa anche Malpensa

Previsto un mese caldo e non solo a livello climatico. Per coloro che si spostano con i mezzi, infatti, saranno giorni duri: in particolare il 5, 7, 9, 10, 11, 15, 20, 21 e, infine, 23 e 24 luglio

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Da VareseNoi) Si preannuncia un mese di luglio caldo e non solo per il meteo: […] sono previsti numerosi giorni di sciopero nel settore dei trasporti, in particolare dei voli, che riguarderanno anche l’aeroporto di Malpensa. Una delle giornate più difficili sarà quella del 5 luglio.

Il 7 luglio è previsto lo sciopero regionale di 8 ore del personale Rfi – Direzione operativa infrastrutture territoriale di Palermo, dalle 9 alle 17. Tre giorni di tregua e ripartono le proteste: sciopero nazionale del personale operativo equipaggi di Italo, dalle 3 del 9 luglio alle 2 del 10 luglio.

Sempre lo stesso giorno, sono in programma lo sciopero generale regionale proclamato in Puglia per l’intera giornata, con esclusione del trasporto aereo e degli appalti ferroviari e lo sciopero nazionale di 8 ore del personale Captrain Italia, dalle 16.01 alle 23.59.

A seguire, l’11 luglio sciopero di 24 ore del personale Amat di Palermo; il 15 luglio intera giornata di sciopero per il personale Elior addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo dei treni Trenitalia, proclamato da diverse sigle sindacali, con possibili ripercussioni sui servizi di ristorazione ferroviaria.

Il 20 luglio sciopero di 24 ore del personale Csc Mobilità di Latina e sciopero di 4 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino urbano di Firenze (19-23). Il 21, invece, sciopero di 24 ore all’aeroporto di Milano Malpensa del personale Alha e Mle-Bcube.

Il mese caldo delle proteste si chiude con le due date del 23 e 24 luglio, anch’esse roventi: nuova mobilitazione nazionale nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale. Lo sciopero interesserà il personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia dalle 21 del 23 luglio alle 20.59 del 24 luglio. Per alcune aziende ferroviarie regionali e locali è previsto anche lo stop del trasporto pubblico per l’intera giornata del 24 luglio.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Malpensa | 22 Giugno 2026

Sequestrati a Malpensa due teschi di coccodrillo

I resti dei due esemplari, provenienti dalla Cambogia, sono stati intercettati dalle Fiamme Gialle e dagli operatori dell'Agenzia delle Dogane: erano sprovvisti della documentazione italiana

Varese | 16 Giugno 2026

Confindustria Varese, le priorità: “ZLS intorno a Malpensa e gestione coordinata del fondo frontalieri”

L’Assemblea Generale 2026 è stata ospitata dalla Divisione Aeronautica di Leonardo a Venegono. Al centro della relazione del Presidente sviluppo locale, politica industriale e sovranità digitale

malpensa | 18 Maggio 2026

Malpensa, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: oltre 2,5 tonnellate intercettate

Denunciate 44 persone e sanzionati 163 passeggeri: evasi tributi per oltre 190 mila euro, sequestri per un valore di 740 mila euro

Lago Maggiore | 24 Marzo 2026

Trenord, nei weekend maggiori collegamenti con i laghi. Ripartono anche i “treni del mare”

Dal 28 marzo, esteso l’orario con più corse verso il Lago Maggiore e di Como: Trenord aumenta l’offerta di corse a disposizione dei viaggiatori per il tempo libero

Malpensa | 11 Marzo 2026

A Malpensa fermata una coppia, esemplari di corallo protetti sequestrati

Fermando una coppia di turisti italiani di rientro dalle Mauritius, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sequestrano 8 esemplari di corallo a rischio estinzione

Malpensa | 4 Marzo 2026

Oltre una tonnellata di tabacco e melassa di contrabbando sequestrata a Malpensa

Sono ben 27 le persone denunciate, con oltre 5,3 milioni di sanzioni, per aver trasportato illegalmente, nei bagagli, sigarette prive dei necessari contrassegni

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com