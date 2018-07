A Luino lo Street Food fa il pienone

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Dopo la pioggia, che venerdì ha rovinato i piani degli organizzatori e dei cittadini, il centro di Luino ieri sera è stato invaso da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto vivere le strade chiuse (via Vittorio Veneto, via Sereni e via XV Agosto, ndr), dove si sono susseguite tante le iniziative. Tanti giovani per le strade, ma anche famiglie e bambini, che si sono concessi una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Mattatore indiscusso della serata, però, è lo Street Food: tra odori, sapori e gusti diversi, infatti, è riuscito ad attrarre per le vie centrali tantissime persone, tra cui molti turisti.

Musica e concertini live, fashion street e esposizioni di auto Abarth, da via Vittorio Veneto a Piazza Garibaldi, fino a Parco Ferrino, senza dimenticare le bancarelle, sono stati la cornice di un’altra serata di successo in questa estate sull’Alto Verbano, dopo i lo spettacolo pirotecnico musicale e il concerto di Fabio Concato.

Grande la soddisfazione anche da parte degli organizzatori e dei singoli furgoncini partecipanti che, tra fritti, carne, pesce, salumi e cucina internazionale, ai quali si è aggiunta una variegata scelta di cocktails, birra e vino, vi aspettano anche questa sera per chiudere in bellezza il weekend luinese, prima delle meritate vacanze o del faticoso rientro a lavoro.