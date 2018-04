Sanità, Gallera: “Altri 103 milioni di euro per potenziare le nostre strutture”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

“Con uno stanziamento di 103 milioni di euro di risorse proprie del fondo straordinario per l’edilizia sanitaria Regione Lombardia prosegue anche nell’XI legislatura il potenziamento delle sue strutture sanitarie nell’ottica della completa attuazione della riforma socio-sanitaria per migliorare la qualità di vita dei cittadini lombardi”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso della conferenza stampa organizzata al termine della seduta di Giunta per illustrare i provvedimenti adottati. Oggi, però, dal territorio luinese era stato lanciato l’allarme sull’Ospedale di Luino da parte degli attivisti pentastellati locali.

“Attraverso il provvedimento approvato oggi – ha spiegato Gallera – destiniamo 75 milioni di euro ad Ats, Asst, Irccs e Areu per interventi di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, incremento dei livelli di sicurezza e comfort delle strutture, e miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio. Saranno destinati con delibere successive 20 milioni per interventi minori che le Aziende individueranno nei propri piani di investimento e 8 milioni per il completamento di lavori già in essere che necessitano di ulteriori finanziamenti, come

quelli per l’ospedale di Asola”.

“Nello specifico – ha sottolineato il titolare regionale della Sanità – oggi andiamo a definire gli ambiti programmatori entro i quali indirizzare gli interventi delle Asst e Fondazioni IRCCS pubbliche ed individuare l’importo massimo indicativo relativo ai progetti per migliorare l’attività di programmazione degli enti sanitari, che per concentrare le risorse ed evitare una polverizzazione, abbiamo suggerito siano al massimo due. Tra le novità importanti – ha proseguito – il ruolo attribuito alle Ats nella fase di programmazione del riordino delle strutture e la valutazione ex post degli interventi dichiarati dalle Asst: più precisamente chiediamo che controllino l’effettiva capacità degli investimenti di raggiungere gli obiettivi prefissati”.

“Nel corso della X Legislatura – ha ricordato Gallera – sono stati stanziati per interventi a favore del Sistema Sociosanitario circa 1,5 miliardi di euro, 1 miliardo su fondi regionali e mezzo miliardo su fondi statali, di cui 500 milioni solo dal 2016. Circa 1 miliardo è stato destinato a finanziare progetti di ammodernamento strutturale: POT, Presst, nuovi reparti, incremento della sicurezza, miglioramento del confort dei reparti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni, finanziamento degli accordi di programma (Policlinico, San Gerardo di Monza, ecc.); 250 milioni di euro per ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e potenziamento dei sistemi informativi delle aziende e degli IRCCS pubblici; 250 milioni per finanziare gli interventi di minore complessità rientranti nei piani di investimento e programmazione aziendali”.