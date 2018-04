Natura protagonista ai Giardini Estensi per AgriVarese 2018. Attesa una grande partecipazione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Se negli anni scorsi si teneva alla fine dell’estate, in questo 2018 l’appuntamento fissato da AgriVarese è in primavera, precisamente per domenica 15 aprile, quando, ancora una volta, l’agricoltura del territorio si metterà in mostra e, come ormai da tradizione, richiamerà migliaia di persone nel centro cittadino.

“Certo, perché AgriVarese non solo è la più grande e probabilmente la più importante tra le fiere agricole che si svolgono in un centro cittadino della Lombardia, ma nel corso degli anni è sempre stato anche l’evento che in assoluto, in una sola giornata, ha richiamato più pubblico nel cuore stesso del capoluogo della nostra provincia” ha sottolineato Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio che, attraverso la sua azienda speciale PromoVarese, organizza la manifestazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria, in collaborazione con altri enti e organismi del nostro territorio.

Saranno gli animali delle fattorie varesine i veri protagonisti di AgriVarese, che daranno colori, suoni e sapori particolari ai Giardini Estensi, cornice della manifestazione, e alle altre zone del centro città.

“Una manifestazione per valorizzare il patrimonio agricolo e storico-culturale locale quale elemento di sviluppo e miglioramento della qualità del territorio – ha proseguito Lunghi -, ma anche promuovere un’alimentazione sana, con prodotti di provenienza certa e a basso impatto ambientale. L’occasione insomma di rendere concreto il concetto per cui ‘il territorio consuma ciò che produce’, riducendo trasporti e consumi energetici e salvaguardando l’agricoltura locale e con essa gli spazi verdi e le tradizioni locali”.

Grazie ai suoi moltissimi espositori, AgriVarese si conferma quindi anche quest’anno come un’occasione speciale d’incontro fra i consumatori e la produzione agroalimentare varesina.

“AgriVarese è una manifestazione importante perché i temi che esprime possono far crescere anche quella tipologia di turismo legata alla sostenibilità, all’ambiente e all’alimentazione – ha dichiarato Ivana Perusin, assessore alle Attività produttive del Comune di Varese -. Elementi che oggi sono sempre più ricercati tra chi sceglie le proprie mete anche per i forti contenuti che i territori sono in grado di esprimere. Per questo, accendere i riflettori sulle eccellenze agricole, culturali e ambientali di Varese può contribuire concretamente allo sviluppo di settori che sono un patrimonio del nostro territorio”.