Torna il terrore in Germania, furgone sulla folla: tre morti e 50 feriti. L’attentatore suicida

Tempo medio di lettura: 2 minuti

In Germania torna il terrore, non c’è pace in Europa dopo i fatti di Trebes, in Francia, dove un attentatore ha ucciso 4 persone e ne ha ferite 15, prima che le forze speciali francesi sono riuscite ad ucciderlo.

Oggi, invece, nelle prime ore del pomeriggio, nel centro di Münster, in Germania, un furgone è piombato sulla folla. Il primo bilancio è di almeno 3 morti. Secondo l’emittente Ntv, 50 sono i feriti, e per la Bild sei di loro sono in pericolo di vita.

Sempre secondo quanto riporta la Bild, “dovrebbe trattarsi di un attentato terroristico“. L’autore dell’attacco, riferisce la polizia, si è suicidato.

L’attentato è avvenuto nei pressi della piazza Kiepenkerl, nella città vecchia. Il mezzo usato per l’attacco si è scagliato contro i tavoli all’aperto del ristorante Kiepenkerl, nel centro storico della città, travolgendo i clienti seduti. Tra le vittime c’è anche il guidatore – al momento si pensa che abbia agito da solo – che ha lanciato il veicolo contro la folla, che si è ucciso sparandosi alla testa. La polizia ha isolato la zona e invitato tutti a non avvicinarsi. Gli agenti hanno chiesto l’intervento degli artificieri perché temono che a bordo del furgone ci siano esplosivi.

“L’attentato di oggi in Germania ci mette ancora una volta di fronte a una tragica verità: siamo costantemente esposti a rischi di attentati terroristici di stampo islamico”. Così è intervenuto l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione Civile, Pietro Foroni, commentando l’attentato a Münster che le autorità locali dichiarano essere di matrice terroristica.

“Oggi – continua l’assessore – ho presenziato a Olgiate Olona a un’esercitazione congiunta della Protezione Civile con altre associazioni di volontari, dove è stato simulato un attentato molto simile a quello tragicamente avvenuto in Germania. E’ necessario continuare a investire ogni risorsa disponibile nella prevenzione e nella formazione per garantire un servizio rapido, reattivo ed efficace nei casi di emergenza”.

“Regione Lombardia – ha concluso Foroni – è sempre stata all’avanguardia ma non per questo dobbiamo abbassare l’attenzione: al contrario, dobbiamo continuare nella direzione di una sempre maggiore capacità d’intervento reattivo e preventivo”.

(Foto © Twitter @Damocles_Fr)