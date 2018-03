“Green School”, un altro incontro sull’energia sostenibile negli istituti scolastici della provincia

Come misurare i consumi energetici delle Green School, dove e come recuperare i dati, quali buone pratiche attivare? Di tutto questo si parlerà nel quarto appuntamento del percorso formativo “Green School”, previsto nel pomeriggio di martedì 13 marzo a Villa Recalcati a Varese.

Durante l’incontro si parlerà di energia, sostenibilità e riqualificazione energetica nell’ambito scolastico, delle sinergie tra Green School e i vari comuni per sviluppare azioni di risparmio energetico e si analizzeranno i consumi energetici degli istituti. Interverranno Provincia di Varese, Uninsubria, Comune di Varese, Comune di Induno Olona, l’ISIS “Ponti” e la Scuola Secondaria di 1° grado “Passerini” di Induno, alcune delle Green School attive sul tema.

Il programma di formazione del progetto “Green School” ha l’obiettivo di dare un supporto all’attività delle scuole fornendo consigli e informazioni su buone pratiche, dati, opportunità e strumenti per ciascuno degli argomenti approfonditi. Inoltre, nell’ottica di accrescere la collaborazione, è anche un’opportunità per conoscere le altre realtà scolastiche della provincia impegnate nel percorso.

Gli incontri “Green School” sono rivolti agli insegnanti impegnati nel progetto, ma anche a tecnici ed amministratori di enti locali, educatori, rappresentanti di istituzioni, associazioni, aziende che possono avere un ruolo per lo sviluppo ed una maggiore efficacia delle attività di educazione allo sviluppo sostenibile.

“Green School” è un progetto ideato e sviluppato fin dal 2008 grazie ai Comuni di Agenda 21 dei Laghi che in sinergia con CAST Ong, Università dell’Insubria, Provincia di Varese e Ufficio Scolastico per la Lombardia – AT XIV VARESE sta attualmente impegnando una rete di oltre 100 scuole nel consolidamento all’interno dei plessi scolastici di diverse buone prassi ambientali finalizzate a ridurre l’impronta ecologica scolastica e a diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile.

