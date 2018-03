Elezioni: affluenza al 73%, M5S primo partito. I dati nei paesi dell’Alto Varesotto

Dopo una giornata di election day, seggi chiusi in Lombardia e in tutta Italia: tra elezioni regionali e politiche erano chiamati a votare ben 46 milioni di persone. Tante le persone presenti ai seggi, sin dalle prime ore del mattino, con numerose code per votare, da attribuire alle diverse modalità di registrazioni degli elettori, che per Camera e Senato vedono la numerazione delle schede che segue le nuove linee antifrode.

In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai (campione pari al 7%) al Senato il M5s è al 31,8% mentre il Pd si attesta sotto il 20%, al 19,6%. La Lega è avanti nel centrodestra con il 15,9% mentre Fi è al 14,2% e Fdi al 4,4%. +Europa Bonino è sotto al 3%, attestandosi al 2,7%, Civica Lorenzin è all’1% e Leu al 3,5%.

Secondo la prima proiezione realizzata da Swg per La7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,1%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 17,3%, Fi al 14,1%, Fratelli d’Italia al 4,2%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,6%, Noi con l’Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,5%. Quanto agli altri partiti, secondo la prima proiezione realizzato da SWG per La 7 al proporzionale per il Senato, Potere al Popolo è al 1,3%, Casapound allo 0.8%, il Popolo della Famiglia allo 0,8%. Nella seconda proiezione realizzata sempre da Swg per La 7 al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,6%. Il Pd è al 18,3%, Lega al 17,4%, Fi al 14,1%, Fratelli d’Italia al 4,0%, Leu al 3,3%, +Europa al 2,3%, Noi con l’Italia al 1,0%, Insieme 0,8%, Civica Popolare 0,6%. Secondo la prima proiezione realizzata invece da Tecnè per Mediaset, al Senato il centrodestra come prima coalizione avrebbe il 35,2%, con la Lega (15,3%) sopra Forza Italia (14,2%). Fratelli d’Italia sarebbe invece al 4,2%.

L’affluenza per il voto al Parlamento è pari al 73,15%. Le regioni con l’affluenza più alta sono Emilia Romagna (78,46%), Toscana (77,71%), Umbria (78,25%) e Veneto (78,67%), mentre quella con affluenza più bassa sono Sardegna (64,81%), Sicilia (63,58%) e Calabria (63,65%).

L’affluenza alla Camera in Regione Lombardia è del 78,05%, mentre nelle varie province la situazione è questa: Bergamo 79,96%, Brescia 80,00%, Como 77,35%, Cremona 77,40%, Lecco 79,21%, Lodi 77,22%, Mantova 76,88%, Milano 77,10%, Monza e Brianza 79,01%, Pavia 74,17%, Sondrio 75,35%, Varese 75,75%.

Elezioni regionali: ecco la situazione dell’affluenza nei comuni dell’Alto Varesotto alle 23. Agra 64,28%, Azzio 70,25%, Bedero Valcuvia 70,05%, Besano 67,25%, Besozzo 70,08%, Brenta 64,92%, Brezzo di Bedero 65,89%, Brinzio 73,77%, Brissago Valtravaglia 68,04%, Brusimpiano 56,41%, Cadegliano Viconago 49,43%, Caravate 65,53%, Casalzuigno 64,10%, Cassano Valcuvia 67,63%, Castello Cabiaglio 62,59%, Castelveccana 66,26%, Cittiglio 62,39%, Cremenaga 52,51%, Cuasso al Monte 65,89%, Cugliate Fabiasco 61,55%, Cunardo -%, Curiglia con Monteviasco 43,72%, Cuveglio -%%, Cuvio 62,16%, Dumenza 60,13%, Duno 77,47%, Ferrera di Varese 67,00%, Gemonio 67,81%, Germignaga 63,51% Grantola 66,69%, Lavena Ponte Tresa 54,95%, Laveno Mombello 68,39%, Leggiuno 72,73%, Luino 59,83%, Maccagno con Pino e Veddasca 54,83%, Marchirolo 60,96%, Marzio 64,35%, Masciago Primo 71,19%, Mesenzana 62,70%, Montegrino Valtravaglia 65,96%, Monvalle 76,06%, Orino 63,77%, Porto Ceresio 60,77%, Porto Valtravaglia 64,03%, Rancio Valcuvia 67,42%, Sangiano 60,46%, Tronzano Lago Maggiore 47,81%, Valganna 65,22%, Varese 68,79%. L’affluenza in provincia di Varese è del 70,50%.

