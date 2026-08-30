Montegrino si prepara alla Festa Contadina: tre giorni tra tradizioni, animali e musica

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Il conto alla rovescia è iniziato a Montegrino Valtravaglia per uno degli appuntamenti più importanti e attesi dell’anno. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, in località Laghetto, tornerà infatti la Festa Contadina, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Montegrino e giunta alla sua ottava edizione.

Tre giorni che riporteranno al centro tradizioni rurali, mondo agricolo, animali e antichi mestieri, senza dimenticare musica e gastronomia. Il programma prenderà il via venerdì 4 settembre, con l’apertura delle cucine alle 19.30 e una serata accompagnata dalla musica dal vivo.

Sabato 5 settembre la festa entrerà nel vivo già dalle 18 con l’arrivo degli animali, seguito dall’apertura delle cucine, dagli spettacoli equestri e, in serata, dalla musica. Sarà però soprattutto la giornata di domenica 6 settembre a concentrare numerose attività dedicate alla riscoperta della vita e delle tradizioni contadine.

Per tutta la domenica saranno infatti proposti il battesimo della sella con i cavalli, l’esposizione di rapaci, un percorso tra gli animali della fattoria, il mercatino agricolo e gli antichi mestieri. Alle 11.30 è prevista la sfilata dei trattori agricoli e dei trattori d’epoca, mentre nel pomeriggio ci saranno giri sui trattori e dimostrazioni. Alle 16 spazio anche alla didattica con “Alla scoperta dei caprini”, tra dimostrazione di mungitura e preparazione del formaggio.

Un programma costruito grazie alla collaborazione di numerose realtà del territorio. La Pro Loco Montegrino rivolge fin da ora un ringraziamento ad AFZ Azienda Forestale Zanini, Cassina Piatta Valley Ranch, Badi Farm, Azienda Agricola Alpe di Duno e Azienda Agricola Le Cicogne, oltre a tutte le altre aziende agricole e forestali che parteciperanno alla manifestazione.

La Festa Contadina si prepara così a riportare in località Laghetto un appuntamento che per tre giorni unirà agricoltura, tradizioni, animali, cucina e divertimento. Nei prossimi giorni saranno presentati più nel dettaglio il programma e le diverse iniziative che caratterizzeranno l’ottava edizione.