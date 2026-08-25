Besano, Tari azzerata per due anni per chi apre una nuova attività

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L’Amministrazione comunale di Besano sta portando avanti una lenta, ma decisa politica di sostegno alle attività economiche del paese, attraverso provvedimenti amministrativi e azioni di marketing territoriale. L’ultimo provvedimento, approvato a fine luglio in Consiglio Comunale, prevede l’esenzione totale dal pagamento della tassa rifiuti per i primi due anni a tutti coloro che decidono di aprire un’attività economica.

Il provvedimento riguarda sia i cosiddetti negozi di vicinato, quali minimarket, panetterie, macellerie e altri, sia attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ecc), ma anche ristoranti, bar, aziende agricole, uffici e studi professionali.

L’obiettivo è quello di sostenere sempre di più l’economia di confine, spiega il sindaco Leslie Mulas: «Vogliamo lanciare il segnale che l’Amministrazione è al fianco di chi vuole mettersi in proprio ed investire in un’attività, anche se la Svizzera fa concorrenza e anche se la burocrazia e le tasse spesso disincentivano a mettersi in gioco».

La TARI può avere un peso considerevole sul bilancio di un’attività economica. Le attività ristorative e di somministrazione ad esempio hanno tariffe molto alte, mentre uffici o studi professionali pagano cifre più contenute. «Il peso della tassa va in base al tipo di attività ed alla metratura dell’immobile, ma anche risparmiare, in fase di avviamento, qualche centinaio o migliaio di euro può essere d’aiuto, economicamente ma anche moralmente», prosegue il primo cittadino.

Questa esenzione, inserita nel regolamento comunale della TARI, diventa strutturale, perciò sarà applicata in modo automatico da quest’anno in poi, senza rinnovi o ulteriori provvedimenti comunali. Le risorse con cui finanziare questa agevolazione sono recuperate dentro il bilancio comunale, senza alcuna redistribuzione sulle Tari dei cittadini.

«La recente inaugurazione a luglio di una foresteria e B&B con più di 20 posti letto ci ha convinto che la strada che stiamo percorrendo sia quella giusta. Questo investimento privato ha portato turisti italiani e stranieri per la prima volta a Besano, e siamo molto felici di questo. Sono sicuro che nei prossimi mesi vedremo altre inaugurazioni. Gli effetti globali della nostra azione si vedranno a medio termine», continua Mulas.

«Perché un paese come il nostro sia attrattivo, ci vogliono misure dirette, quali finanziamenti e agevolazioni economiche, ma anche un’attenzione costante al tema del decoro. L’adesione al distretto del commercio ha portato beneficio ad alcune imprese di Besano, che hanno ottenuto dei contributi a fondo perso per migliorare e rinnovare la propria attività e noi, come Amministrazione, siamo costantemente impegnati per mantenere pulito il paese, nonostante le difficoltà legate essenzialmente alla maleducazione di pochi incivili», conclude il Sindaco.