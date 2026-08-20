Lombardia | 20 Agosto 2026

Autonomia differenziata, la Lombardia accelera sulla riforma

Il sottosegretario Mauro Piazza: «Lombardia pronta a gestire direttamente protezione civile, professioni, previdenza integrativa e finanza della sanità»

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Sull’Autonomia la Lombardia non perde tempo e accelera con decisione. Il passaggio in Commissione il 26 agosto e il voto in Aula previsto per il 10 settembre, afferma il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, «sono la risposta concreta alle “cassandre” che ancora oggi remano contro l’approvazione di questa riforma».

Sulle quattro le competenze chiave – protezione civile, professioni, previdenza integrativa e finanza della sanità – sulle quali si vuole realizzare l’autonomia differenziata.

La Giunta, fa sapere Piazza, «sarà presente sia alla riunione della CAL (Consiglio Autonomie Locali), che si terrà sempre il 26 agosto, sia in Commissione dove faremo il punto sul percorso e illustreremo i contenuti delle preintese. Questo risultato – ha sottolineato il sottosegretario – arriva a valle di un lungo percorso che ci ha visto protagonisti, anche attraverso il costante coinvolgimento degli stakeholder attraverso le sedute del Patto per lo sviluppo».

«Stiamo dimostrando con i fatti – ha concluso Piazza – che la Lombardia è pronta a gestire direttamente le materie oggetto del negoziato con lo Stato centrale e a fare da apripista per l’intero Paese. Insieme a Veneto, Piemonte e Liguria stiamo tracciando una strada irreversibile: più competenze e più efficienza per i nostri cittadini, superando ogni sterile freno centralista».

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