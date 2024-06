Autonomia, Lombardia Ideale: «Ottima notizia, battaglia che portiamo avanti da anni nel Varesotto»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«Siamo molto contenti dell’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata da parte della Camera dei deputati. Un passo importante verso uno Stato più moderno ed efficiente, che valorizzerà le capacità dei territori e ottimizzerà la gestione delle risorse, portando evidenti vantaggi in termini di servizi ai cittadini in ogni ambito». Lo dichiara Leslie Mulas, coordinatore provinciale di Lombardia Ideale.

«Il via libera all’autonomia – afferma – ci fa particolarmente piacere perché si tratta di una battaglia che appartiene al nostro movimento e ha fatto parte della nostra attività in provincia di Varese. Era il 2017 quando costituimmo il Comitato provinciale per il Sì all’autonomia fiscale della Lombardia in vista del referendum che si tenne l’ottobre dello stesso anno».

«Presidente della Regione era Roberto Maroni – ricorda il primo cittadino di Besano – e noi eravamo un gruppo di amministratori locali, liberi da vincoli, che guardava all’autonomia con favore; coinvolgemmo il presidente Fontana, che allora non aveva incarichi politici, in molti incontri, anche nei Comuni più piccoli, per spiegare i contenuti di quella che sarebbe stata una riforma di grande rilievo».

«Da lì partimmo e, dopo poco più di un anno – prosegue il coordinatore provinciale –, fondammo la nostra casa, Lombardia Ideale, coerenti con la nostra impostazione di vicinanza alle piccole realtà, ai piccoli Comuni, ai cittadini non rappresentati da nessuno. Da allora è passata abbondante acqua sotto i ponti e vedere oggi i frutti di un lavoro di anni, anche in tema di autonomia, ci conforta e ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta».