Luino | 18 Agosto 2026

Luino, a Bambù da ottobre ritorna il corso di ceramica base con Sarah Dalla Costa

Le iscrizioni sono aperte: il laboratorio creativo sarà composto da quattro incontri. Un'occasione perfetta per accrescere la propria creatività, imparare tecniche e per conoscere l'arte locale

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A Bambù, in via Voldomino 13 a Luino, tornano le proposte dedicate alla creatività con un corso pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo della lavorazione artistica. Dopo il grande interesse registrato durante le scorse edizioni, sono ufficialmente aperte le iscrizioni del corso di Ceramica Base, in programma a partire dal mese di ottobre.

Il percorso formativo nasce con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti nella scoperta delle tecniche fondamentali, offrendo uno spazio rilassante, accogliente e stimolante. In particolare, verranno apprese le tecniche del pizzico e del colombino.

L’esperienza è pensata per chi vuole imparare a modellare con le proprie mani piccoli oggetti unici, esplorando le potenzialità di un materiale antico e affascinante. Durante il corso saranno affrontate diverse modalità di lavorazione manuale, utili per realizzare creazioni decorative e funzionali.

Il laboratorio fornirà le nozioni indispensabili per acquisire autonomia nella produzione di semplici manufatti, permettendo ai partecipanti di continuare a sperimentare anche a casa. L’iniziativa si rivolge a persone di ogni età, a chi desidera esprimere la propria creatività e a chi vuole avvicinarsi alle tecniche ceramiche senza necessità di competenze pregresse.

«Partecipare al corso significa vivere un momento di condivisione e apprendimento, ma anche avvicinarsi alla storia ceramica del territorio, un patrimonio che affonda le sue radici nella tradizione lavenese. Le opere realizzate verranno cotte nel forno professionale e riconsegnate agli iscritti dopo circa quindici giorni», commenta l’insegnante Sarah Dalla Costa, ceramista e fondatrice di Veraceramicalaveno.

Tutti i materiali e gli strumenti necessari saranno forniti dall’insegnante. Le lezioni si terranno da martedì 6 ottobre a martedì 3 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, per un totale di quattro incontri. Il costo è di 120 euro a persona. Il corso è aperto a un minimo di 8 e un massimo di 16 partecipanti, con comunicazioni tramite WhatsApp.

A guidare il laboratorio sarà proprio Sarah, che porterà in aula un bagaglio di esperienze maturate tra arte, artigianato e tradizione territoriale.

Dalla Costa, lavenese di origine, ha sviluppato fin da giovanissima una forte passione per l’arte, ispirata anche dai racconti della nonna decoratrice alla storica SCI. Dopo studi artistici e collaborazioni con scenografi, musei del FAI e diversi artisti, nel 2007 ha avviato la propria attività rilevando l’ultimo laboratorio erede della produzione ceramica locale. Sarah da oltre tredici anni affianca al lavoro in laboratorio progetti educativi rivolti a scuole, realtà sociali e musei come il MIDeC di Cerro, dove conduce percorsi dedicati alla lavorazione dell’argilla.

Le iscrizioni sono già aperte e rappresentano un’opportunità per avvicinarsi alla ceramica in un contesto curato, inclusivo e orientato alla valorizzazione della creatività personale. Un’occasione per scoprire un’arte antica radicata nella tradizione del territorio del Lago Maggiore. Per ulteriori dettagli e per iscriversi, cliccare qui.

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