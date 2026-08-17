Bando Dissesti, 207mila euro a Maccagno per ripristinare una mulattiera a rischio

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Tra i Comuni dell’alto Varesotto interessati dal ri-finanziamento del Bando Dissesti 2024 di Regione Lombardia c’è anche Maccagno con Pino e Veddasca, al quale sono stati assegnati 207mila euro.

Una somma importante che, spiega il sindaco Ivan Vargiu, verrà utilizzata per la messa in sicurezza del versante su cui si trova la mulattiera che, partendo dalla palestra di roccia del Cinzanino, sale fino alle frazioni di Pianca, Entiglio e Orascio.

La prima parte di quel sentiero, infatti, è chiusa al transito da diverso tempo a causa di alcuni episodi di dissesto che hanno provocato la caduta di pietre, rendendola pericolosa per i camminatori. «Certo – riconosce Vargiu – sappiamo che qualcuno passa comunque da lì, ma ricordo che è in vigore un’ordinanza che vieta il passaggio proprio per tutelare l’incolumità delle persone da possibili crolli».

Riuscire a mettere la mulattiera in sicurezza, grazie ai fondi regionali, consentirà quindi di ripristinare un sentiero molto battuto e apprezzato dagli escursionisti, restituendo alla comunità un’altra via alla scoperta delle piccole frazioni del paese accoccolate tra i boschi.

Da parte del sindaco Vargiu arriva un ringraziamento nei confronti del Pirellone per i numerosi aiuti, tramite vari bandi, che l’amministrazione maccagnese ha ricevuto nel corso del tempo. «Quello che mi sta più a cuore ora, però – chiosa – è il rifacimento della pista di atletica e degli spogliatoi: purtroppo per poco non siamo stati finanziati e ci auguriamo di riuscire a rientrare nella graduatoria in caso di un ulteriore ri-finanziamento. Si tratta di un progetto importante perché quello di Maccagno è l’unico impianto di atletica presente da qui a Gavirate e dunque ha un valore non solo per noi, ma per l’intero territorio».