Brezzo, il beach party più famoso d’Italia arriva sul lago: il “Papete Beach On Tour” al Resca

L’atmosfera che da anni caratterizza le estati della Riviera Romagnola è pronta ad approdare anche sul Lago Maggiore. Domenica 26 luglio, infatti, il “Papete Beach On Tour” farà tappa in uno dei locali più iconici sulla sponda lombardia, il Resca a Brezzo di Bedero, portando uno dei format più conosciuti d’Italia dedicati all’aperitivo e ai beach party.
Il “Papete Beach” di Milano Marittima è diventato negli anni un simbolo dell’estate italiana, grazie a un format che unisce musica, divertimento, energia e un pubblico proveniente da tutta la penisola. Il suo stile, ormai riconoscibile, arriva ora anche sul lago Maggiore con un appuntamento pensato per ricreare la stessa atmosfera in riva all’acqua.
La giornata prenderà il via alle 17.30 con un aperitivo accompagnato da DJ set, spettacolo e intrattenimento. La festa proseguirà fino alle 22.30, con cinque ore di musica, allestimenti, gadget e momenti di convivialità nella suggestiva cornice del Resca, affacciato direttamente sul lago.
L’evento sarà a ingresso gratuito, con la possibilità di prenotare un tavolo per vivere l’esperienza da una posizione privilegiata e godersi il tramonto sul Lago Maggiore.
«L’obiettivo dell’iniziativa è quello di unire l’accoglienza del Resca con l’energia che ha reso celebre il marchio Papete Beach, proponendo un evento capace di richiamare pubblico non solo dalla provincia di Varese, ma anche dalla vicina Svizzera e da tutto il Nord Italia», commentano dal team del Resca.
Per gli appassionati della musica, del divertimento e dell’atmosfera tipica dei beach club sarà l’occasione per vivere una serata sul lago con lo stesso spirito che ha reso il “Papete Beach” una delle icone dell’estate italiana.
Il Resca, situato in via Porto Valtravaglia 54, nel Villaggio Belmonte di Brezzo di Bedero, è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica con servizio ristorante. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 375 5653203. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, consultare il Profilo Instagram.
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