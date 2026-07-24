Marchirolo | 24 Luglio 2026

Bilancio regionale, 150mila euro a Marchirolo per un percorso inclusivo per persone con disabilità

Lo stanziamento è stato proposto dal vicepresidente del Consiglio regionale Cosentino e va a sostenere un tassello della riqualificazione della villa, dove verrà realizzato un nuovo Centro Diurno

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«Il Consiglio regionale ha approvato il mio emendamento n. 622 relativo alla “Realizzazione di un percorso inclusivo per soggetti con disabilità all’interno del parco verde di Villa Granata” nel Comune di Marchirolo, che prevede uno stanziamento di 150mila euro per l’anno 2027. Le risorse cofinanzieranno la realizzazione di camminamenti sensoriali privi di barriere architettoniche, con pavimentazioni idonee traumi-attenuanti e drenanti, oltre a giochi inclusivi capaci di stimolare la coordinazione e l’interazione senza generare sovraccarichi sensoriali, particolarmente rilevanti per le persone con disturbi dello spettro autistico».

È quanto dichiara, in una nota, Giacomo Cosentino, Vice Presidente del Consiglio regionale e Segretario di Lombardia Ideale.

«Si tratta – prosegue il Consigliere regionale – di un ulteriore tassello del più ampio progetto di riqualificazione di Villa Granata, sul quale Regione Lombardia aveva già investito grazie a un mio ordine del giorno approvato nel dicembre 2022. L’atto impegnava la Giunta regionale a finanziare con 100mila euro le opere di manutenzione straordinaria dell’immobile comunale, attualmente in fase di conclusione».

«La riqualificazione generale di Villa Granata ha l’obiettivo di realizzare un nuovo Centro Diurno dedicato a persone con disabilità complesse e con disturbi dello spettro autistico. Con questo nuovo stanziamento – aggiunge – sosteniamo un progetto dal grande valore sociale, che consentirà a persone fragili e all’intera comunità di vivere e fruire in sicurezza del parco, favorendo il contatto con la natura, la socializzazione e l’inclusione. Ringrazio il sindaco di Marchirolo Emanuele Schipani, per aver fortemente creduto in questa idea, per il bene dei propri cittadini, e per portarla avanti ogni giorno con la stessa determinazione. La collaborazione tra istituzioni e territorio – conclude Cosentino – è fondamentale per trasformare progetti ambiziosi in opere concrete al servizio della comunità».

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