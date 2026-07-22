Lago Maggiore e Lago di Ghirla, oltre 436mila euro da Regione per biodiversità e riqualificazione

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Ci sono anche il Lago Maggiore e il Lago di Ghirla tra i protagonisti del “Bando Laghi” promosso da Regione Lombardia, che mette a disposizione oltre 3 milioni di euro per finanziare interventi destinati alla tutela della biodiversità e alla resilienza dei bacini lacustri lombardi. Sono infatti due i progetti che interessano direttamente l’Alto Varesotto, con un finanziamento complessivo di 436.000 euro.

Complessivamente il bando, promosso dall’assessorato regionale all’Ambiente e Clima, finanzierà 14 progetti sui 27 presentati. Gli interventi riguardano la salvaguardia degli ecosistemi lacustri, il contrasto alle specie invasive, la riqualificazione delle sponde e il miglioramento della capacità dei laghi di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

«L’esito di questo bando conferma la grandissima attenzione e la sensibilità che gli enti territoriali e le comunità locali nutrono verso il nostro straordinario patrimonio idrico – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione -. Il grande riscontro registrato dimostra quanto sia forte il bisogno di risorse mirate per tutelare e valorizzare i nostri laghi». Regione Lombardia ha inoltre annunciato che valuterà la possibilità di reperire ulteriori fondi nel prossimo bilancio per finanziare anche altri progetti risultati idonei.

Per quanto riguarda il Lago di Ghirla, l’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla ha ottenuto un finanziamento di 136.000 euro a fronte di un progetto dal valore complessivo di 170.000 euro. L’intervento interesserà il territorio di Valganna e prevede l’eliminazione delle macrofite invasive, la rinaturalizzazione delle sponde, la messa a dimora di vegetazione autoctona e un’attività di monitoraggio ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle acque e la biodiversità del lago.

Sul tema è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale e segretario di Lombardia Ideale, Giacomo Cosentino, che ha sottolineato come il finanziamento rappresenti «un intervento concreto per il contenimento delle piante acquatiche invasive».

«Complimenti all’Autorità di Bacino per l’ottimo progetto presentato. Le acque del bacino saranno ancora più limpide», ha dichiarato. Secondo Cosentino, lo stanziamento si inserisce inoltre in un piano più ampio di rilancio del Lago di Ghirla che coinvolge Comune di Valganna, Comunità Montana del Piambello, Autorità di Bacino e Regione Lombardia, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, sviluppo turistico e potenziamento delle infrastrutture.

Importante anche il progetto dedicato al Lago Maggiore, presentato dall’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, che riceverà il contributo massimo previsto dal bando, pari a 300.000 euro, su un investimento complessivo di 355.029 euro. L’intervento interesserà i Comuni di Monvalle, Besozzo, Brebbia, Ispra, Ranco, Angera e Sesto Calende e prevede il recupero dei canneti della Zona di Protezione Speciale, la creazione di nuovi habitat per anfibi e avifauna, il contenimento delle specie invasive e il miglioramento complessivo della biodiversità.

Tra i progetti finanziati figura inoltre anche un intervento nella Riserva Naturale del Lago di Ganna, sempre nel territorio di Valganna. Il Parco Regionale Campo dei Fiori ha ottenuto un contributo di 153.019 euro su un progetto del valore di 162.787 euro, destinato alla tutela della rara specie vegetale Hamatocaulis vernicosus e al contenimento di specie ittiche e crostacei alloctoni che minacciano gli equilibri dell’ecosistema.