IAL e FIMAA Confcommercio: nuova edizione del corso abilitante per mediatori immobiliari

(di Confcommercio Ascom Luino) IAL Lombardia, in collaborazione con FIMAA Confcommercio provincia di Varese (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), organizza una nuova edizione del corso dedicato a chi intende acquisire le competenze professionali per intraprendere l’attività di agente immobiliare.
Le lezioni inizieranno il 5 ottobre (dal lunedì al giovedì dalle 19.00 alle 22.00), la durata complessiva del corso è di 150 ore: 70% in presenza, a Varese presso la sede FIMAA Confcommercio Varese – via Valle Venosta 4, il restante 30% online. La frequenza è obbligatoria, con un massimo di assenze pari al 20% del monte ore totale.
Al termine della formazione, previo superamento della prova di verifica dell’apprendimento, sarà rilasciato l’attestato di frequenza con profitto necessario per accedere alla prova d’esame che si terrà presso la Camera di Commercio.
Il corso fornisce, al futuro Agente Immobiliare, gli approfondimenti necessari allo sviluppo delle competenze utili ai fini della pratica professionale sui temi di natura giuridica, fiscale, tecnica e professionale.
Requisito indispensabile per iscriversi è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (Diploma di maturità quinquennale), oppure diploma professionale di istruzione e formazione professionale corrispondente al IV livello EQF oppure titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli Istituti professionali.
Il costo di iscrizione è di € 502,00. Per maggiori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 0332 342 210.
© Riproduzione riservata
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.