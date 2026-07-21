Lago Maggiore | 21 Luglio 2026

Caldo e siccità, lago Maggiore sempre più giù: livello dell’acqua sotto lo zero idrometrico

Il Verbano è appena al 13% del riempimento. «La disponibilità idrica del Maggiore ha raggiunto ormai il suo limite inferiore, per cui il regolatore sarà costretto a ridurre al minimo le erogazioni»

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(da Varesenoi.it) Nonostante il progressivo allentamento dell’anticiclone africano e i temporali sparsi stiano favorendo un progressivo abbassamento delle temperature, diverse aree del Distretto del Po continuano a fare i conti con gli effetti delle recenti ondate di caldo.

Infatti, secondo l’Autorità di Bacino del fiume Po, il livello di riempimento del Lago Maggiore ha ormai raggiunto il suo limite inferiore per cui, in assenza di afflussi significativi, il regolatore sarà costretto a ridurre al minimo le erogazioni per non compromettere la funzionalità del sistema.

In Lombardia il deficit di risorsa cumulata è attualmente pari al 43%, con maggiore sofferenza nel bacino del Ticino. Il tavolo regionale sulla crisi idrica ha annunciato un accordo con i gestori idroelettrici in favore dei bacini di Adda, Brembo e Serio, Oglio. Anche qui si registrano criticità all’idropotabile, con 5 province coinvolte: sono 50 i comuni in difficoltà, di cui 17 in emergenza con autobotti.

Alla data del 20 luglio il quadro dei Grandi Laghi Regolati continua a mantenersi difficoltoso, in particolare per il Lago Maggiore, che è ormai al 13% del riempimento (attestandosi, ad oggi, a -0,26 cm sotto lo Zero Idrometrico di Sesto Calende).

Intorno al 13% anche il riempimento del Lago di Como (pari a 17 centimetri in meno nell’ultima settimana); si mantengono stabili il Lago d’Iseo (-1% nell’ultima settimana, dove precipitazioni attualmente in atto lasciano presagire una minima risalita che dovrebbe aiutare però solo per qualche giorno) e il Lago d’Idro (-3% nell’ultima settimana), mentre il Lago di Garda (-4% nell’ultima settimana) è considerato oggi una sorta di “ultimo baluardo” dei rilasci cui il Distretto possa attingere in casi di difficoltà estremi.

Alla luce delle condizioni osservate e dei modelli previsionali elaborati, la severità idrica a scala distrettuale viene dunque confermata “MEDIA in assenza di precipitazioni”.

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