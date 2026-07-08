Alto Varesotto | 8 Luglio 2026

Meteo: caldo record, oggi fino a 38 gradi. Da venerdì possibili temporali

La giornata odierna sarà la più calda dell'estate secondo il Centro Geofisico Prealpino. Da domani lieve calo delle temperature, poi possibili rovesci in montagna

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(da Varesenoi.it) Quello di oggi potrebbe essere finora il giorno più caldo di quest’estate, anche se il clima secco renderà più sopportabili le alte temperature previste, con massime che nella nostra regione si annunciano tra i 34 e i 38 gradi.

«Correnti nordoccidentali raggiungono le Alpi discendendo lungo il margine orientale di una vasta area anticiclonica che si estende dal nord Africa fin sull’Europa occidentale. Prosegue tempo stabile con temperature ben oltre le medie del periodo» si legge nel quadro generale del bollettino del Centro Geofisico Prealpino emesso in mattinata.

Oggi quindi ci aspetta una «giornata in gran parte soleggiata salvo qualche nuvola di passaggio specie su Veneto e Lombardia orientale, senza precipitazioni. Molto caldo in giornata». Le massime potranno raggiungere i 38 gradi e saranno comunque superiori ai 34 su tutta la regione.

Domani le temperature andranno incontro a un calo, pur rimanendo decisamente alte, con massime fino a 35 gradi: «Ben soleggiato su tutta la regione, un po’ meno caldo. Sui rilievi pochi cumuli nel pomeriggio» si legge sul bollettino del Centro Geofisico. Novità quanto riguarda venerdì, quando potrebbero affacciarsi i primi temporali: secondo il Centro Geofisico il tempo sarà «ben soleggiato sulla pianura. Più nuvole da metà giornata su Alpi e Prealpi che porteranno locali rovesci e temporali nel tardo pomeriggio e sera».

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