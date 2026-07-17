ASST Sette Laghi attiva un “Cold Spot” nella Casa di Comunità di Luino

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Dopo l’attivazione del primo “Cold Spot” nella Casa di Comunità di Varese, ASST Sette Laghi amplia la rete dei presidi territoriali dedicati alla tutela delle persone fragili durante l’emergenza caldo.

Da domani, sabato 18 luglio, il servizio sarà attivo anche nelle Case di Comunità di Luino e Tradate, rafforzando ulteriormente la risposta territoriale prevista dalle indicazioni di Regione Lombardia per la gestione delle ondate di calore e la riduzione degli accessi impropri ai Pronto Soccorso.

L’iniziativa ha l’obiettivo di offrire una risposta tempestiva ai cittadini maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature, garantendo un ambiente climatizzato e sicuro, una prima valutazione clinica e assistenziale e, quando necessario, il collegamento diretto con il Pronto Soccorso di riferimento.

Il “Cold Spot” è rivolto in particolare alle persone anziane, fragili e con condizioni di vulnerabilità che presentano sintomi correlati al caldo ma non necessitano di un accesso immediato al Pronto Soccorso.

Il servizio è attivo tutti i giorni, dalle 8.00 alle 19.00, ed è accessibile direttamente, senza appuntamento, su indicazione del Medico di Assistenza Primaria oppure su invio del servizio di Continuità Assistenziale, contattabile attraverso il numero 116117.

Per informazioni e orientamento è inoltre possibile rivolgersi ai Punti Unici di Accesso (PUA) delle rispettive Case di Comunità ai rispettivi numeri telefonici (indicati anche sul sito Internet aziendale):

– PUA Casa di Comunità di Varese: 0332/828408 - 338/4713557

– PUA Casa di Comunità di Luino: 0332/539673 – 366/6590987

– PUA Casa di Comunità di Tradate: 0331/815115 – 338/4935139

Il servizio è gestito da un’équipe multiprofessionale composta da medico e infermiere, in grado di effettuare una valutazione clinica e assistenziale e di eseguire gli accertamenti di primo livello previsti, contribuendo così a intercettare precocemente le situazioni a rischio e a favorire la presa in carico più appropriata.

L’attivazione dei “Cold Spot” rappresenta un’importante azione di rafforzamento della rete territoriale prevista dal DM 77/2022 e vede il coinvolgimento di numerosi partner istituzionali: il Dipartimento di Prevenzione e la DAPSS di ASST Sette Laghi, i Comuni e gli Ambiti territoriali, la rete delle Case di Comunità, i Punti Unici di Accesso (PUA), la Centrale Operativa Territoriale (COT), gli Infermieri di Famiglia e di Comunità, i Medici di Medicina Generale, la Provincia di Varese con il Nucleo di Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana.

Fondamentale è anche la collaborazione con i servizi sociali comunali e con i Medici di Assistenza Primaria per individuare tempestivamente le persone più fragili e orientarle verso i “Cold Spot” prima dell’insorgenza di condizioni di malessere legate alle elevate temperature.

La Protezione Civile provinciale garantisce attività di supporto logistico correlate al Piano Caldo, ad esempio mediante la fornitura di acqua ai pazienti ospitati negli spazi dedicati ai “Cold Spot” e, ove necessario, al proprio domicilio. La Croce Rossa Italiana assicura il servizio di trasporto dal domicilio del paziente alla Casa di Comunità e viceversa, nonché dalla Casa di Comunità al Pronto Soccorso quando indicato, ad esclusione dei trasporti di emergenza-urgenza, per i quali resta attivo il Numero Unico di Emergenza.

Con l’attivazione dei “Cold Spot” nelle Case di Comunità di Varese, Luino e Tradate, ASST Sette Laghi consolida la propria rete territoriale di presa in carico, offrendo un servizio sempre più capillare per la protezione delle persone più vulnerabili durante il periodo estivo.

Nei prossimi giorni ASST Sette Laghi continuerà a promuovere il servizio attraverso materiale informativo dedicato ai cittadini e agli enti del territorio.