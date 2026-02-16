Lombardia | 16 Febbraio 2026

Vergiatese, 500mila euro da Regione per la nuova rotatoria di Comabbio

Finanziamento regionale per l’intersezione tra SP 33 e SS 629: lavori previsti nel 2026 per migliorare sicurezza, collegamenti interni e scorrevolezza del traffico nel Varesotto

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Regione Lombardia ha stanziato 500 mila euro per la realizzazione di una nuova rotatoria nel Comune di Comabbio, un’opera attesa e ritenuta strategica per la viabilità locale e per la qualità della vita dei residenti.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Emanuele Monti, che negli ultimi anni ha lavorato in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariolino Deplano per portare avanti il progetto. Il finanziamento consentirà di intervenire su un nodo viario particolarmente delicato per la circolazione.

«Si tratta di un intervento fondamentale per Comabbio – dichiara Monti – frutto di una collaborazione intensa e concreta con il sindaco Deplano, che fin da subito ha preso a cuore quest’opera. Regione Lombardia conferma ancora una volta la propria attenzione verso i territori e le esigenze delle comunità locali».

La nuova rotatoria sorgerà all’intersezione tra la SP 33 e la SS 629, lungo un’arteria ad alto scorrimento che attraversa il paese. L’obiettivo è migliorare in modo significativo la sicurezza e la fluidità del traffico, riducendo i tempi di attesa per automobilisti e residenti.

«Grazie a questa rotatoria – sottolinea il sindaco Deplano – andiamo a riconnettere e a collegare meglio due aree del paese che oggi risultano separate dalla strada ad alto scorrimento. Questo intervento migliorerà l’omogeneità delle relazioni all’interno della comunità e rafforzerà la coesione del nostro territorio per cui ringrazio tutta Regione Lombardia per il supporto».

Comabbio, oltre a essere un centro vivace e in crescita nel Varesotto, rappresenta anche un luogo di grande attrattività culturale: è infatti il paese che ha ospitato negli ultimi anni della sua attività artistica il maestro Lucio Fontana. L’intervento infrastrutturale si inserisce dunque in un contesto che unisce mobilità e valorizzazione del territorio.

«Con questa opera – conclude Monti – non solo garantiamo un beneficio concreto ai residenti in termini di sicurezza e scorrevolezza del traffico, ma contribuiamo anche a valorizzare ulteriormente l’attrattività e la fruibilità di un territorio che ha molto da offrire, sotto il profilo culturale, paesaggistico e turistico».

Sul finanziamento regionale intervengono anche i consiglieri Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, che evidenziano il percorso condiviso con il territorio. “La realizzazione della nuova rotatoria a Comabbio è la dimostrazione concreta di una Regione Lombardia che ascolta i territori e traduce le richieste delle comunità locali in opere utili e attese da tempo”.

«Si tratta di un intervento strategico – spiegano – che consentirà di migliorare in modo significativo la sicurezza e la fluidità del traffico in un punto particolarmente delicato della rete viaria provinciale, spesso segnalato dai cittadini e dagli amministratori locali per le criticità legate alla circolazione».

Dell’Erba e Zocchi sottolineano inoltre come l’opera rientri in una programmazione con tempi definiti. «Ancora una volta Regione Lombardia ha dimostrato attenzione e capacità di risposta, facendo proprie le esigenze espresse dal territorio e inserendole in una programmazione concreta, con tempi certi di realizzazione. L’avvio e la conclusione dei lavori sono infatti previsti nel corso del 2026».

«Investire sulla viabilità – aggiungono – significa garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio, sostenere la mobilità locale e rafforzare l’attrattività dei nostri comuni. Il Varesotto continua a essere al centro dell’azione regionale, con interventi mirati che rispondono a bisogni reali e migliorano concretamente la qualità della vita dei cittadini».

L’intervento rappresenta così un passo significativo per lo sviluppo infrastrutturale di Comabbio, con un’attenzione particolare alla sicurezza stradale e al miglioramento complessivo della mobilità lungo la SP 33 e la SS 629.

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