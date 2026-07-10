Torna “Dona la Spesa per gli amici animali”: raccolta alimentare Coop a sostegno dei rifugi

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Sabato 11 luglio torna l’appuntamento con “Dona la Spesa per gli amici animali”, la raccolta alimentare promossa da Nova Coop per sostenere i rifugi e le associazioni che ogni giorno si prendono cura di cani e gatti abbandonati. L’iniziativa coinvolgerà 55 punti vendita della rete Nova Coop tra Piemonte e alta Lombardia, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle realtà impegnate nell’accoglienza e nella cura degli animali senza famiglia.

Per tutta la giornata, soci e clienti potranno acquistare alimenti per cani e gatti – tra cui crocchette, scatolette, biscotti e altri prodotti per la nutrizione animale – e consegnarli ai volontari presenti all’ingresso dei supermercati. Le donazioni saranno destinate direttamente ai canili, ai gattili e alle associazioni del territorio che operano quotidianamente per garantire assistenza, recupero e nuove opportunità di adozione agli animali in difficoltà.

In provincia di Varese la raccolta si svolgerà nei punti vendita Coop di Luino e Tradate. Nel supermercato di Luino i prodotti raccolti saranno destinati all’Associazione Dimensione Animale Luino, mentre a Tradate andranno a beneficio dell’associazione La Radura delle Code Serene.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante nel periodo estivo, quando il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici registra purtroppo un’impennata. Una situazione che mette sotto pressione rifugi e associazioni di volontariato, realtà che operano quasi esclusivamente grazie all’impegno dei volontari e alla solidarietà dei cittadini.

I risultati dell’edizione 2025 confermano il valore della mobilitazione: grazie alla generosità di soci e clienti Nova Coop sono state raccolte oltre 24 tonnellate di alimenti, distribuite alle associazioni partecipanti.

«Ogni estate il fenomeno dell’abbandono degli animali torna purtroppo a manifestarsi con particolare intensità, mettendo in difficoltà le tante associazioni che garantiscono assistenza e accoglienza sul territorio – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop. – Con “Dona la Spesa per gli amici animali” vogliamo offrire un aiuto concreto a queste realtà e, allo stesso tempo, sensibilizzare soci e clienti sull’importanza del possesso responsabile degli animali d’affezione. È un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno prezioso per chi ogni giorno dedica tempo, competenze e risorse alla cura di cani e gatti in difficoltà.»