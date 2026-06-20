Brinzio | 20 Giugno 2026

Al Brinzio torna la Sagra del cacciatore

Appuntamento per oggi e domani presso il Parco Comunale: saranno due giorni di festa tra specialità locali, natura, musica, animali e fotografia. Leggi per saperne di più 

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: la Sagra del cacciatore. Si terrà oggi, sabato 20 giugno, e domani, domenica 21 giugno, presso il Parco Comunale di Brinzio. Saranno due giornate di festa dove non saranno presenti solamente specialità locali ma anche musica, fotografia, natura e tanto altro ancora.

Questa sera, infatti, ci sarà musica dal vivo con i Lavorincorso Band e si anche terrà l’apertura della mostra fotografica sugli animali del territorio, a cura di Massimo Nicora e Francesca Sanguinetti, con presentazione del tecnico faunistico Matteo Panebianco.

Domenica, invece, sarà dato spazio ad Apicoltura Bertelli e a Terra Incantata, per avvicinarsi al mondo delle api e dei rapaci in modo coinvolgente e adatto anche ai bambini. La sagra aprirà oggi alle ore 18, con servizio d’asporto dalle 18.30, stand gastronomico dalle 19 e concerto alle ore 21.

Domani la giornata inizierà alle 10, con servizio d’asporto dalle 11.30 e stand gastronomico dalle ore 12. In caso di pioggia saranno garantiti posti a sedere al coperto e la mostra fotografica mentre le attività di falconeria e apicoltura potrebbero essere sospese per motivi logistici.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Brissago Valtravaglia | 9 Maggio 2026

Brissago, al “Rifugio Animali Felici” un pomeriggio tra creatività e contatto con la natura

Presso la struttura di Brissago Valtravaglia, domani pomeriggio appuntamento dedicato a genitori e bambini con attività all’aria aperta e iniziative pensate per la Festa della Mamma

Europa | 23 Aprile 2026

Viaggiare con gli animali in Europa, nuove regole UE su passaporti e salute

Giro di vite sulla sicurezza per cani e gatti: tetto massimo di 5 esemplari per veicolo e nuove scadenze per certificati e microchip. Ecco cosa cambia e da quando

Varese | 8 Aprile 2026

Agrivarese 2026, la prevenzione con ATS Insubria: «La salute è frutto di scelte quotidiane»

Agrivarese torna a Varese, nella cornice dei Giardini Estensi e di Villa Mirabello, e lo fa rafforzando la promozione della salute con esperienze concrete, accessibili e pensate per tutta la famiglia

Brissago Valtravaglia | 11 Febbraio 2026

«Giancarlo ci ha lasciati, il suo amore per gli animali ha segnalato un diverso percorso uomo-natura»

«Esempio di coraggio e dedizione, ha trasformato una casetta nei boschi in un rifugio per centinaia di animali, guidato da dignità, solidarietà e un instancabile senso del dovere»

Orino | 22 Gennaio 2026

Orino, gatto investito e ucciso: il Comune richiama alla prudenza sulle strade

Un episodio avvenuto, negli scorsi giorni, lungo una delle vie più frequentate del paese riaccende l’attenzione sulla sicurezza nel centro abitato e sul rispetto dei limiti di velocità

Brissago Valtravaglia | 1 Ottobre 2025

Brissago Valtravaglia, una domenica speciale con “La Giornata delle Castagne” alla Fattoria Pisciurin

Domenica 5 ottobre dalle 11 alle 17 mercatino, animali, menù a tema e castagnata con i frutti della fattoria: un evento firmato ODV La Quercia e Agriturismo Pisciurin, ecco come prenotare

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com