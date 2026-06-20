Al Brinzio torna la Sagra del cacciatore

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Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: la Sagra del cacciatore. Si terrà oggi, sabato 20 giugno, e domani, domenica 21 giugno, presso il Parco Comunale di Brinzio. Saranno due giornate di festa dove non saranno presenti solamente specialità locali ma anche musica, fotografia, natura e tanto altro ancora.

Questa sera, infatti, ci sarà musica dal vivo con i Lavorincorso Band e si anche terrà l’apertura della mostra fotografica sugli animali del territorio, a cura di Massimo Nicora e Francesca Sanguinetti, con presentazione del tecnico faunistico Matteo Panebianco.

Domenica, invece, sarà dato spazio ad Apicoltura Bertelli e a Terra Incantata, per avvicinarsi al mondo delle api e dei rapaci in modo coinvolgente e adatto anche ai bambini. La sagra aprirà oggi alle ore 18, con servizio d’asporto dalle 18.30, stand gastronomico dalle 19 e concerto alle ore 21.

Domani la giornata inizierà alle 10, con servizio d’asporto dalle 11.30 e stand gastronomico dalle ore 12. In caso di pioggia saranno garantiti posti a sedere al coperto e la mostra fotografica mentre le attività di falconeria e apicoltura potrebbero essere sospese per motivi logistici.