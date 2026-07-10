Luino | 10 Luglio 2026

Luino, musica, divertimento e sostenibilità: il Parco a Lago ospita il Pro Loco Summer Show

Domani, sabato 11 luglio, una giornata tra l'arrivo di "Ritmo dei Passi 2026", street food, concerti e intrattenimento con la seconda edizione dell'evento organizzato dalla Nuova Pro Loco

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Una giornata dedicata alla musica, alla sostenibilità e alla voglia di stare insieme. Domani, sabato 11 luglio. il Parco a Lago di Luino sarà il cuore di una lunga serie di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori dalla tarda mattinata fino alla sera, con la seconda edizione del Pro Loco Summer Show, organizzato dalla Nuova Pro Loco Città di Luino.

Il pomeriggio si aprirà alle 17 con l’arrivo a Luino di Marco Pietripaoli, protagonista del progetto “Ritmo dei Passi 2026”. Dopo aver percorso il Sentiero Italia CAI in Friuli Venezia Giulia nel 2024 e nelle province di Belluno, Bolzano e Trento nel 2025, quest’anno Pietripaoli ha affrontato i 550 chilometri del tratto lombardo del Sentiero Italia, dal Passo Gavia fino a Luino, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e cittadini sui temi del volontariato, della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile dei territori montani.

Ad accoglierlo saranno i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni locali, in un momento dedicato ai valori della partecipazione civica e della sostenibilità, temi che caratterizzano l’intero progetto promosso in collaborazione con realtà del Terzo Settore e inserito nel percorso degli obiettivi dell’Agenda 2030.

La festa proseguirà poi con il Pro Loco Summer Show. Dalle 19 salirà sul palco The Blueskies Band, mentre alle 21 sarà la volta della MDF Band, che accompagnerà il pubblico con un secondo concerto all’insegna della musica dal vivo.

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area ristoro con proposte gastronomiche e bevande. Il menù comprenderà panino con porchetta e cipolla caramellata, panino caprese, pasta fredda, patatine fritte, macedonia di frutta fresca, oltre a birra, cocktail, vino, bibite, acqua e caffetteria.

«Come ormai da tradizione, l’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il lungolago di Luino in un clima di festa, unendo musica, convivialità e attenzione ai temi dell’ambiente, con una giornata pensata per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori in uno degli spazi più frequentati dell’estate luinese», conclude Margherita Romano, presidente della Nuova Pro loco Città di Luino.

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