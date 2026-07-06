Varese tra le province leader per i corsi Oss e Asa finanziati da Regione Lombardia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La provincia di Varese si conferma tra i territori lombardi maggiormente coinvolti nella formazione di nuovi operatori destinati al settore socio-sanitario. Dopo la chiusura del bando promosso da Regione Lombardia, saranno infatti oltre 1.400 i futuri Oss (Operatori socio-sanitari) e Asa (Ausiliari socio-assistenziali) che conseguiranno la qualifica grazie ai corsi finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Tra tutte le province lombarde, Varese rappresenta il 17% dei partecipanti ai percorsi formativi, una quota che la colloca al secondo posto a livello regionale, insieme a Bergamo, alle spalle della sola Milano, che raccoglie il 20% degli iscritti.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di rispondere al crescente fabbisogno di personale nel settore socio-assistenziale e sanitario. Complessivamente sono stati ammessi al finanziamento 60 progetti, mentre risultano già avviati 57 corsi distribuiti su tutto il territorio regionale.

Nel dettaglio, i percorsi comprendono 26 corsi per Asa e 31 corsi per Oss. Regione Lombardia ha inoltre garantito l’attivazione di almeno un corso in ciascuna provincia, assicurando così una copertura capillare del territorio.

Secondo i dati diffusi dal Pirellone, l’86% dei partecipanti è rappresentato da donne, mentre il 56% degli iscritti ha un’età superiore ai 40 anni. I corsi si rivolgono in particolare a persone disoccupate, offrendo loro un’opportunità concreta di formazione e reinserimento nel mondo del lavoro.

«Grazie alla stretta collaborazione con l’assessorato al Welfare siamo riusciti in poco tempo a dare una risposta molto efficace», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. «I corsi finanziati rispondono a una fondamentale funzione sociale, perché permettono anche a chi non avrebbe le risorse economiche per affrontare una formazione privata di acquisire una qualifica professionale e reinserirsi nel mercato del lavoro».

Anche l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha evidenziato il valore dell’iniziativa: «Asa e Oss sono figure strategiche per il funzionamento del sistema socio-sanitario lombardo. Formare nuovi professionisti significa garantire servizi più solidi, rispondere alla crescente domanda di assistenza e assicurare cure di qualità alle persone più fragili».

Per la provincia di Varese, il dato conferma il forte interesse verso un settore che continua a cercare personale qualificato e rappresenta un’importante opportunità occupazionale, oltre che una risposta concreta alle esigenze delle strutture sanitarie e socio-assistenziali del territorio.