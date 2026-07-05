Tutto pronto per la 35^ Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori: 90 le auto storiche iscritte

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Sono 90 le auto storiche iscritte alla 35^ Coppa dei Tre laghi e Varese-Campo dei Fiori, in programma scena da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Crescono dunque di dieci unità le adesioni rispetto al 2025, per la gioia dei registi del club Asi Varese Auto Moto Storiche. Oltre al numero è aumentata la caratura dei gioielli al via della rievocazione che anima il centro storico di Varese e 42 comuni del centro-nord Varesotto.

Il comitato organizzatore del club Varese Auto Moto Storiche federato ASI si avvale anche quest’anno del sostegno di enti patrocinatori, a partire dal Consiglio di Regionale Lombardia, il Comune di Varese, Camera di Commercio, Varese Welcome, Provincia di Varese. Nutrito il pool di sponsor a partire da Paglini Store, Fineco Private Bank Varese e Openjobmetis, oltre a Credipass, Kedros real estate e Automania.

E tra le storiche, dal 1922 al 1979, ce n’è una del tutto particolare: è la Lancia Flaminia GT Coupé Touring del ’67 (realizzata dalla carrozzeria milanese che compie 100 anni), auto sportiva e simbolo della Dolce Vita, la preferita dall’attore Marcello Mastroianni e da Federico Fellini, ma anche dall’industriale Giovanni Borghi. Qui è alimentata da benzina derivata al 100% da scarti biologici dell’industria alimentare per il progetto ASI Green-Net Zero Classic.

Con il numero 1 partirà la Bmw 328 del ’38 presente per la prima volta a Varese, affiancata da Amilcar CG SS del ’22, MG TA e MG TB e Alvis 12/70 del ’39 da gran premio che giunge da Amburgo. Tra le inglesi ventaglio ampio di Austin Healey 3000, MG A, Triumph TR2 e TR3, la Jaguar E-Type di Diabolik e la sontuosa XK 120 OTS. Tante le tedesche: Porsche 356 tipo A, B e C Super 90 la velocistica Speedster, oltre Mercedes 190 e 230 SL, 300 SEL, Vw Maggiolino.

Straordinario il confronto tra le regine dei rally anni ’70-’80 che fanno battere il cuore a chi ama l’automobilismo racing: Lancia Stratos contro Fiat 131 Abarth Rally. Di pregio le carrozzerie speciali italiane: Fiat 508 Balilla Spider Castagna, 500 A Topolino (modello che compie 90 anni) poi 1500 coupé Pininfarina, 1900 Gran Luce, 1100 Turismo Veloce, la 600 D e la 127 prima serie. Terzetto d’attacco Alfa Romeo con tre campionesse dello stile: Giulia SS, Giulietta e Giulia spider.

Le verifiche iniziano venerdì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00, ai Giardini Estensi di Varese. Alle ore 20.00 al via il prologo dalla Città Giardino a Gavirate, poi tra Campo dei Fiori e Sacro Monte e pista del Volo a Vela a Calcinate. Sabato 4 luglio, dalle 10.00 alle 13.00, l’avvicinamento alla cerimonia di partenza in Piazza Monte Grappa, via Volta e Via Marcobi chiuse al traffico fino alla mezzanotte, con itinerario tra Valganna, Alpe Tedesco, Cuasso al Monte, Brusimpiano, Ardena, Marzio poi Valcuvia e Laveno, dove si visiterà il museo della ceramica artistica di Cerro. Si proseguirà da Cadrezzate, Angera, Sesto Calende, Vergiate, Somma Lombardo (concorso d’eleganza al Castello visconteo San Vito) poi Bodio, Azzate, Gazzada e Lozza nel circuito del borgo.

È ormai divenuto un must irrinunciabile il match race con i migliori 16 equipaggi con crono meccanico e i migliori 16 equipaggi con cronometro elettronico: sul circuito di piazza Monte Grappa e via Marcobi, dalle 20.30 alle 23.00, sfide sul filo dei centesimi ed eliminazione diretta dei perdenti tra le ovazioni del pubblico.

Domenica 5 luglio la seconda e conclusiva tappa con l’ascesa al Sacro Monte e al Campo dei Fiori, poi puntata da Brinzio a Luino per il circuito cittadino in piazza Garibaldi e via XV Agosto e gran finale di nuovo a Varese con premiazione al Palace Hotel, sul colle Campigli. Due tappe tra valli e laghi, con 100 prove crono su un tracciato di 280 km.

Tanti gli elementi qualificanti di successo dal fronte organizzativo: «Innanzitutto la novità di sensibilità ecologica con la presenza, unica in Italia, di Lancia Flaminia GT Touring alimentata con bio carburante derivato al 100% da scarti alimentari – ha commentato Angelo De Giorgi, presidente del club Vams Asi – È la prima di una serie di azioni concrete per dedicare cura all’ambiente in cui viviamo sentendoci tutti responsabili del cambiamento climatico».

«Ogni anno – prosegue – scegliamo percorsi nuovi e conferme irrinunciabili e siamo felici che i collezionisti ci abbiano premiato con una decina di adesione in più, di qualità, rispetto all’anno scorso. Molti i sindaci dei Comuni del Varesotto che chiedono che la “Varese-Campo dei Fiori” passi da casa loro. Noi li ascoltiamo e condividiamo con loro le scelte del tracciato e gli orari di passaggio. Da tre anni si è rivelata scelta felice la versione della “Coppa dei Tre Laghi Light”, senza salite ma con visite culturali: stavolta si visita il Museo della ceramica di Cerro di Laveno e Palazzo Verbania e i tesori Liberty di Luino, a suon di musica dal vivo. Massimo rispetto per conducenti anziani o poco avvezzi ai crono o per auto di scarsa potenza che soffrono nei tratti ripidi».

«Infine ci teniamo, durante l’evento, – conclude De Giorgi – a sensibilizzare equipaggi e pubblico a compiere gesti di solidarietà. Da alcuni anni ci dedichiamo all’aiuto di un’opera caritatevole di grande mobilitazione ed ogni mese doniamo beni non deperibili alla Casa della Carità di Varese».