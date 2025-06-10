Auto d’epoca e musica a Luino, torna la 34ª Coppa dei Tre Laghi

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Domenica 15 giugno, dalle 9.30 alle 13.00, le strade del centro di Luino si riempiranno del fascino senza tempo delle vetture storiche protagoniste della 34^ Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori.

Si tratta di una delle tappe più attese del calendario motoristico varesino, manifestazione di regolarità per auto d’epoca organizzata dal Club Varese Auto Moto Storiche (VAMS).

L’arrivo delle auto, provenienti da Varese, è previsto intorno alle ore 9.45. I partecipanti effettueranno due passaggi nell’anello cittadino formato da via Veneto, corso XXV Aprile e via XV Agosto. Durante la mattinata, sarà poi possibile ammirare da vicino le vetture esposte in piazza Garibaldi e via Comi, dove appassionati e curiosi potranno scoprire da vicino i dettagli e le storie di questi autentici gioielli su quattro ruote.

Alle ore 11.30 in piazza Garibaldi è previsto uno dei momenti più suggestivi della giornata: l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, che accompagnerà il pubblico con la sua energia e le sue marce storiche. A seguire, spazio anche alla danza con una performance a cura della Palestra Movimenti di Germignaga, che porterà sul palco coreografie hip-hop e ritmi urbani.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, dalle 7.00 alle 14.00 saranno chiuse al traffico via XV Agosto, via Veneto, via Comi e l’ultimo tratto di via Sereni in direzione di via XV Agosto. In corso XXV Aprile sarà transitabile una sola carreggiata, mentre il parcheggio SVIT resterà inaccessibile durante tutta la fascia oraria dell’evento.