Luino | 10 Giugno 2025

Auto d’epoca e musica a Luino, torna la 34ª Coppa dei Tre Laghi

Domenica il 15 giugno il centro cittadino ospiterà il passaggio delle vetture storiche del VAMS, con esibizioni musicali e danzanti. Modifiche alla viabilità dalle 7 alle 14

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Domenica 15 giugno, dalle 9.30 alle 13.00, le strade del centro di Luino si riempiranno del fascino senza tempo delle vetture storiche protagoniste della 34^ Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori.

Si tratta di una delle tappe più attese del calendario motoristico varesino, manifestazione di regolarità per auto d’epoca organizzata dal Club Varese Auto Moto Storiche (VAMS).

L’arrivo delle auto, provenienti da Varese, è previsto intorno alle ore 9.45. I partecipanti effettueranno due passaggi nell’anello cittadino formato da via Veneto, corso XXV Aprile e via XV Agosto. Durante la mattinata, sarà poi possibile ammirare da vicino le vetture esposte in piazza Garibaldi e via Comi, dove appassionati e curiosi potranno scoprire da vicino i dettagli e le storie di questi autentici gioielli su quattro ruote.

Alle ore 11.30 in piazza Garibaldi è previsto uno dei momenti più suggestivi della giornata: l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri, che accompagnerà il pubblico con la sua energia e le sue marce storiche. A seguire, spazio anche alla danza con una performance a cura della Palestra Movimenti di Germignaga, che porterà sul palco coreografie hip-hop e ritmi urbani.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, dalle 7.00 alle 14.00 saranno chiuse al traffico via XV Agosto, via Veneto, via Comi e l’ultimo tratto di via Sereni in direzione di via XV Agosto. In corso XXV Aprile sarà transitabile una sola carreggiata, mentre il parcheggio SVIT resterà inaccessibile durante tutta la fascia oraria dell’evento.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Alto Varesotto | 29 Giugno 2024

Al via la 33esima Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori di auto storiche

Ben 95 auto storiche (tante anteguerra): ieri il prologo serale Trofeo Bellardi dal Sacro Monte al Volo a vela poi due tappe. Tra oggi e domani coinvolto tutto l'alto Varesotto, ecco i dettagli

Varese | 2 Giugno 2024

Aperte le iscrizioni alla 33esima Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori

Con l’organizzazione del club VAMS, si terrà il 28, 29 e 30 giugno e vedrà al via auto storiche certificate. Molteplici le novità e oltre 40 Comuni toccati dagli eventi della manifestazione

Varesotto | 26 Giugno 2023

Le auto storiche passano sul lago Maggiore: un successo per la 32^ Coppa dei Tre Laghi

Una cinquantina le vetture d’epoca che ieri hanno attraversato la provincia toccando anche Luino e Maccagno prima di tornare a Varese. Ecco le foto di Simone Manenti ed Enzo Plechuk

Brissago Valtravaglia | 8 Marzo 2022

Auto storiche, buone notizie per gli appassionati delle nostre valli

La Cipriano Car Service verificatore per ACI Storico: "Finalmente una buona notizia per gli appassionati e i possessori di vecchie glorie". Qui tutte le informazioni

Varese | 20 Gennaio 2022

Cuvignone, Sette Termini e Valganna le prove speciali che animeranno il Rally dei Laghi 2022

Mancano pochi giorni all’apertura delle iscrizioni e il gruppo organizzatore svela quali saranno le prove teatro della sfida della trentesima edizione. Tante novità

Luino | 22 Settembre 2021

La pioggia non ferma “Coppa dei Tre Laghi”, auto storiche protagoniste a Luino

Anche se il maltempo non ha dato tregua hanno partecipato ben sessanta auto storiche e una dozzina della categoria "turistiche", che si sono date battaglia

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com