A Casalzuigno un weekend di festa a ritmo di musica

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L’area feste di Casalzuigno ospita, sabato 5 e domenica 6 luglio, La mia banda suona il rock… e balla il liscio, la due giorni organizzata dal Corpo Musicale Vittorio Veneto. Un fine settimana all’insegna delle note, dei sapori e del divertimento, pensato per tutte le età e gusti musicali.

Il programma si apre questa sera con l’apertura dello stand gastronomico dalle 19.00 alle 22.00, pronto a deliziare i presenti con piatti tipici e sfiziosità da sagra. Dalle ore 21.00 il palco sarà tutto per i Bambini Viziati, gruppo amatissimo nel territorio per la loro energia e il repertorio coinvolgente.

Domani, invece, la giornata prenderà il via già dal mattino: alle ore 10.30 salirà sul palco il Mousikè Brass Quintet, quintetto di ottoni che proporrà un’esibizione originale dal titolo Le note degli Oscar. Una vera e propria “sinfonia cinematografica” che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra le più celebri colonne sonore. Le cucine riapriranno a partire dalle 12.30 e rimarranno attive fino alle 22.00, offrendo una lunga pausa gastronomica tra un’esibizione e l’altra.

A concludere la festa sarà il ballo liscio, che nella serata di domenica trasformerà l’area feste in una grande pista danzante.