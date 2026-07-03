Marchirolo | 3 Luglio 2026

Più sicurezza sulla SS233, il sindaco di Marchirolo chiama a raccolta gli amministratori

Con una lettera rivolta ai suoi omologhi del territorio, Emanuele Schipani guarda a un’azione condivisa per ridurre il rischio di incidenti sulla statale: «Non possiamo restare in silenzio»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«La situazione non ci consente più di restare in silenzio. Non possiamo più limitarci a commentare quanto accade dopo l’ennesimo incidente stradale, né accettare che strade come la SS233 e le altre strade provinciali del territorio continuino a rappresentare una fonte di preoccupazione per cittadini, famiglie e amministratori locali».

Lo afferma il sindaco di Marchirolo Emanuele Schipani che, dopo gli ultimi sinistri accaduti nelle scorse settimane sulla statale tra la Valganna e la Valmarchirolo – tra cui uno mortale –, ha deciso di chiamare a raccolta i suoi omologhi di Cugliate Fabiasco, Valganna, Bedero Valcuvia, Marzio e Cadegliano Viconago per sedersi intorno a un tavolo e discutere sulla sicurezza stradale sul territorio.

«Credo sia arrivato il momento di dare un segnale forte e condiviso sul tema – sostiene Schipani – Come sindaci abbiamo il dovere di non essere semplici spettatori, ma promotori di proposte concrete verso le autorità competenti. Personalmente lo ritengo un preciso dovere, fatta salva la responsabilità personale di ognuno alla guida del proprio mezzo».

Per tale ragione, il primo cittadino di Marchirolo ha inviato una lettera ai suoi colleghi sindaci proponendo loro un incontro per «condividere un’analisi della situazione e definire possibili proposte» che potranno essere sottoposte alla Prefettura e a Regione Lombardia, con l’intento di ampliare il confronto e valutare quali sono gli interventi più idonei da mettere in atto per migliorare la sicurezza sulla SS233 e, di conseguenza, ridurre il rischio di incidenti.

«Ritengo sia davvero importante procedere in modo coordinato, con spirito collaborativo e senso di responsabilità verso i cittadini che rappresentiamo», conclude Schipani nella missiva rivolta ai sindaci, da cui – rivela – ha già raccolto una piena adesione e disponibilità in tal senso.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Marchirolo | 3 Giugno 2026

Battesimo Civico a Marchirolo per gli 80 anni di Repubblica e Costituzione

Nella Sala Consiliare una cerimonia dedicata ai giovani del paese in occasione degli 80 anni della Carta fondamentale e delle istituzioni democratiche italiane

Marchirolo | 30 Aprile 2026

A Marchirolo si celebra insieme il primo maggio

Domani, per la Festa Internazionale del Lavoro, il Comune invita a partecipare alla cerimonia, dalle ore 10.15: ci sarà il corteo e la consegna degli attestati di benemerenza ai cittadini meritevoli

Marchirolo | 28 Aprile 2026

Marchirolo, 500mila euro per l’edificio comunale in Piazza Borasio: diventerà un ostello

Lo stabile si trasformerà in una struttura ricettiva per camminatori. Il sindaco Emanuele Schipani: «Il finanziamento ci consente di dare concretezza a un progetto importante per tutto il paese»

Marchirolo | 18 Aprile 2026

Marchirolo 2027, scende in campo Askeur: nasce “Uniti per Marchirolo”

L'artista annuncia la candidatura: "Serve cambiamento, più cultura e competenze per rilanciare il paese"

Marchirolo | 14 Marzo 2026

Marchirolo, al via lavori da un milione di euro per la sicurezza del territorio

Da lunedì 16 marzo partono nuovi interventi che interesseranno diverse vie del paese per prevenire allagamenti e rischio idrogeologico

Marchirolo | 17 Febbraio 2026

Marchirolo, centro per bambini autistici a Villa Granata: fine lavori in primavera

Prosegue la riqualificazione dell'immobile donato al Comune. Darà alle famiglie un servizio importante e oggi assente sul territorio. In corso l'abbattimento delle barriere architettoniche

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com