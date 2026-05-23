Maccagno, torna la Granforcora Bike: sfida sui sentieri della Val Veddasca

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Dopo il bilancio positivo delle prime tre edizioni, a Maccagno con Pino e Veddasca torna la Granforcora Bike, evento dedicato agli appassionati delle due ruote che domenica 24 maggio 2026 porterà sul territorio atleti e pubblico per una nuova giornata all’insegna dello sport outdoor.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.30 e vedrà i concorrenti sfidarsi lungo il tracciato predisposto da MTB S. Martino di Valcuvia A.S.D., percorso che negli anni ha contribuito a rendere la gara una delle più apprezzate dagli amanti della mountain bike. Non a caso la competizione viene definita da molti “La Regina del Lago Maggiore”.

L’edizione 2026 della Granforcora Bike sarà valida come terza prova della Coppa Lombardia, seconda prova del Circuito Rampitek Girone Verde e terza prova del Gran Prix Valli Varesine. L’evento coinvolgerà il territorio della Val Veddasca grazie anche al supporto di enti e associazioni locali.

La gara si svolgerà con il patrocinio della Provincia di Varese e dei Comuni di Maccagno con Pino e Veddasca, Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Agra, oltre alla collaborazione della Comunità Montana Valli del Verbano. Informazioni e dettagli sulla competizione sono disponibili sul sito ufficiale www.mtbsanmartino.it.