Alto Varesotto | 6 Settembre 2025

Calcio, alto Varesotto: via al weekend di Coppa

Domenica 7 settembre squadre in campo, dall'Eccellenza alla Terza Categoria. Subito big match tra Verbano e Gavirate. In primo piano anche Brebbia-France e Laveno-Olimpia

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A una settimana dall’inizio del campionato le squadre dell’alto e medio Varesotto si preparano a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Ad attenderle c’è la prima giornata di coppa. Di seguito un focus sulle gare in programma domenica 7 settembre alle 16.

In Eccellenza la Coppa Italia di categoria si apre con Vergiatese – Solbiatese e con Sestese – Besnatese. In Promozione invece tocca a due avversarie del Luino inaugurare il girone 1: Verbano – Gavirate è il match che apre la competizione. I luinesi di mister Minniti dovranno aspettare la seconda giornata per scendere in campo contro il Gavirate (mercoledì 10 settembre alle 20.30). Nel girone 2, sempre domenica 7, il Gallarate riceve l’Ispra.

In Prima Categoria è tutto pronto per la Coppa Lombardia. Riflettori puntati sul girone 3 che si apre con Brebbia – France Sport e Laveno Mombello – Olimpia Tresiana. Protagoniste due neopromosse (Brebbia e Laveno), una squadra retrocessa dalla Promozione (l’Olimpia) e una chiamata a riscattarsi dopo aver agguantato la salvezza nei minuti finali dei playout dello scorso campionato (la France Sport). Sempre per la coppa di Prima Categoria, la Valceresio apre il girone 4 ospitando il Cantello Belfortese.

Per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, Cuassese, Tre Valli e Valcuviana saranno impegnate nel girone 6. La squadra della Valceresio partirà dalla trasferta sul campo del Bosto, mentre il Tre Valli riceverà la Valcuviana. Nel girone 7 si inizia con Angerese – Caravate.

Per la Coppa Lombardia di Terza Categoria sono quattro i team dell’alto Varesotto pronti a contendersi il passaggio del turno. Nel girone 3 si parte dalla sfida tra Ceresium e Ponte Tresa (la Virtus Bisuschio, terza squadra del girone, sarà ospite del Ponte Tresa mercoledì 10 settembre). Nel girone 4 ad aprire la competizione saranno Aurora Golasecca e Casport. Il team di Castelveccana tornerà in campo mercoledì prossimo per la seconda giornata, in casa contro il Don Bosco.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 26 Aprile 2026

Luino, novanta minuti decisivi a Ispra per conquistare la salvezza in campionato

Ultima giornata ricca di incastri tra promozione, spareggi e zona calda: ai rossoblù basta un punto per chiudere i conti senza dipendere dai risultati sugli altri campi

Germignaga | 1 Aprile 2026

Il Germignaga Calcio batte Fulgor Cairate, conquista la salvezza matematica e sogna playoff

Successo per 1-0 nella 19ª giornata CSI Eccellenza: decisivo Cervaro nel finale. I lacustri blindano la categoria e restano a -4 dalla zona playoff con tre gare ancora da giocare

Luino | 23 Febbraio 2026

Calcio, il Luino spreca e rischia: pari combattuto contro un solido Verbano

Rossoblù fermati in casa dopo Morazzone: Bigoni risponde a Riccelli, rigore sul palo e finale acceso. Classifica sempre più corta nel campionato lombardo

Luino | 22 Febbraio 2026

Luino-Verbano Calcio, tutto pronto per l’importante derby al Parco Margorabbia

Oggi pomeriggio i rossoblù cercano punti preziosi davanti al pubblico di casa per allontanarsi dalla zona playout contro l’ultima in classifica del Girone C

Morazzone | 16 Febbraio 2026

Promozione, il Luino cade a Morazzone: persa una grande occasione

Nel confronto varesotto la formazione di Minniti cade in trasferta nonostante il pareggio di Lercara su rigore. Infortuni e occasioni mancate segnano una sfida intensa e combattuta

Verbano Cusio Ossola | 10 Febbraio 2026

Rissa nello spogliatoio dopo la partita degli Under 17: allenatore in ospedale

Episodio di violenza nel weekend su un campo del Verbano Cusio Ossola. Mani addosso alla fine del match tra Baveno Stresa e Acqui. Indagini dei carabinieri

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com