Calcio, alto Varesotto: via al weekend di Coppa

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A una settimana dall’inizio del campionato le squadre dell’alto e medio Varesotto si preparano a scendere in campo per il primo impegno ufficiale della stagione. Ad attenderle c’è la prima giornata di coppa. Di seguito un focus sulle gare in programma domenica 7 settembre alle 16.

In Eccellenza la Coppa Italia di categoria si apre con Vergiatese – Solbiatese e con Sestese – Besnatese. In Promozione invece tocca a due avversarie del Luino inaugurare il girone 1: Verbano – Gavirate è il match che apre la competizione. I luinesi di mister Minniti dovranno aspettare la seconda giornata per scendere in campo contro il Gavirate (mercoledì 10 settembre alle 20.30). Nel girone 2, sempre domenica 7, il Gallarate riceve l’Ispra.

In Prima Categoria è tutto pronto per la Coppa Lombardia. Riflettori puntati sul girone 3 che si apre con Brebbia – France Sport e Laveno Mombello – Olimpia Tresiana. Protagoniste due neopromosse (Brebbia e Laveno), una squadra retrocessa dalla Promozione (l’Olimpia) e una chiamata a riscattarsi dopo aver agguantato la salvezza nei minuti finali dei playout dello scorso campionato (la France Sport). Sempre per la coppa di Prima Categoria, la Valceresio apre il girone 4 ospitando il Cantello Belfortese.

Per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, Cuassese, Tre Valli e Valcuviana saranno impegnate nel girone 6. La squadra della Valceresio partirà dalla trasferta sul campo del Bosto, mentre il Tre Valli riceverà la Valcuviana. Nel girone 7 si inizia con Angerese – Caravate.

Per la Coppa Lombardia di Terza Categoria sono quattro i team dell’alto Varesotto pronti a contendersi il passaggio del turno. Nel girone 3 si parte dalla sfida tra Ceresium e Ponte Tresa (la Virtus Bisuschio, terza squadra del girone, sarà ospite del Ponte Tresa mercoledì 10 settembre). Nel girone 4 ad aprire la competizione saranno Aurora Golasecca e Casport. Il team di Castelveccana tornerà in campo mercoledì prossimo per la seconda giornata, in casa contro il Don Bosco.