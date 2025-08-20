Calcio, alto Varesotto: il programma delle Coppe

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Torna il campionato, ma tornano anche gli appuntamenti di coppa per le squadre dell’alto e medio Varesotto. Prima giornata in programma il 7 settembre, ecco di seguito una panoramica dall’Eccellenza alla Terza Categoria.

Per il girone A di Eccellenza la ripresa del campionato (14 settembre la prima giornata) sarà preceduta dal primo turno della Coppa Italia di categoria. Squadre divise in gironi, con Sestese e Vergiatese impegnate nel girone 1. Le due compagini lacustri esordiranno domenica 7 settembre alle 16, rispettivamente contro Besnatese e Solbiatese, le altre due squadre che compongono il girone.

Anche la Promozione avrà la sua Coppa Italia. Gavirate, Luino e Verbano compongono il girone 1. Si parte il 7 settembre alle 16 con Verbano – Gavirate. Il Luino scenderà in campo per la seconda giornata a Gavirate (mercoledì 10 settembre, ore 20.30) e per la terza, in casa, contro il Verbano (mercoledì 24 settembre alle 20.30). L’Ispra è inserita nel girone 2 insieme a Gallarate e Morazzone. I nerazzurri esordiranno domenica 7 settembre (ore 16) a Gallarate, e poi saranno in campo mercoledì 10 settembre (ore 20.30) in casa contro il Morazzone.

Per la Prima, la Seconda e la Terza Categoria torna la Coppa Lombardia, vinta due stagioni fa dal Luino, che grazie a quel successo conquistò di diritto la Promozione. Brebbia, France Sport, Laveno Mombello e Olimpia Tresiana compongono il girone 3 di Prima Categoria, che partirà il 7 settembre alle 16 con due match: Brebbia – France Sport e Laveno Mombello – Olimpia Tresiana. La Valceresio, invece, è inserita nel girone 4 con Cantello Belfortese, Faloppiese Olgiate Ronago e San Michele, e scenderà in campo il 7 settembre (ore 16) in casa contro il Cantello.

Per la Seconda Categoria i gironi di Coppa in cui saranno protagoniste le compagini dell’alto Varesotto sono il girone 6 (con Tre Valli, Cuassese e Valcuviana, insieme al Bosto) e il girone 7 (Angerese e Caravate insieme a Mercallo e Varano Borghi). Prima giornata del girone 6 (7 settembre alle ore 16): Bosto – Cuassese, Union Tre Valli – Valcuviana. Prima giornata del girone 7 (sempre il 7 settembre alle 16): Angerese – Caravate, Mercallo – Varano Borghi.

E infine la Terza Categoria, con quattro squadre delle valli dell’alto Varesotto che parteciperanno alla Coppa Lombardia. Ceresium Bisustum, Ponte Tresa e Virtus Bisuschio nel girone 3, che partirà il 7 settembre (alle 16) con il derby tra Ceresium e Ponte Tresa. E la Casport, inserita nel girone 4 con Aurora Golasecca e Don Bosco. Il team di Castelveccana sarà in campo mercoledì 10 settembre (ore 20.30, in casa) per la seconda giornata. Avversario: il Don Bosco.