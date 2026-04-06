Piemonte | 6 Aprile 2026

Si allontana dalla casa lavoro di Alba, ancora irreperibile Elia Del Grande

Non rientra dopo un permesso nella struttura piemontese dove era sottoposto a misura di sicurezza. Avviate le ricerche per rintracciare il cinquantenne, condannato per la strage di Cadrezzate

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Si è nuovamente allontanato dalla casa lavoro in cui era ristretto da alcuni mesi. Protagonista della vicenda è Elia Del Grande, cinquantenne, che questa volta ha lasciato la struttura di Alba dove si trovava in regime di misura di sicurezza. L’uomo era stato trasferito nella struttura piemontese dopo essere stato fermato dai carabinieri del Ros insieme ai militari di Gallarate all’esterno della propria abitazione di Cadrezzate, in provincia di Varese.

La permanenza nella casa lavoro era legata alla valutazione della sua pericolosità sociale, affidata al magistrato di sorveglianza di Torino. Secondo quanto emerso, Del Grande avrebbe violato in precedenza le prescrizioni imposte dalle autorità, prima durante il periodo di libertà vigilata, con irregolarità legate al rispetto degli orari di permanenza domiciliare, e successivamente durante la detenzione nella casa lavoro di Castelfranco Emilia.

L’uomo era tornato in libertà dopo aver scontato una pena di 26 anni e 4 mesi di carcere per l’omicidio dei genitori e del fratello. Dopo un primo periodo trascorso in Sardegna, si era trasferito a Cadrezzate, dove dispone di alcune proprietà. Aveva raccontato di aver trovato un lavoro stabile e di essere impegnato nel tentativo di ricostruire una quotidianità, accanto a una compagna e con abitudini regolari, segnalando anche le condizioni degli internati nelle case lavoro come quella “Giuseppe Montalto” di Alba.

L’ultimo episodio risale ai giorni di Pasqua, quando Del Grande aveva ottenuto un permesso di uscita dalla struttura. Tuttavia, al termine del periodo autorizzato, non ha fatto ritorno. Da quel momento sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri, impegnati nelle operazioni per rintracciare il cinquantenne attualmente irreperibile.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Agra | 14 Agosto 2025

Tutto pronto per la 30ª edizione dell’estemporanea di pittura “Dipingiamo Agra”

Artisti e appassionati si incontrano per creare opere uniche, ispirandosi ai paesaggi e all’atmosfera speciale. Una giornata, dall’alba al tramonto, con premi per professionisti e dilettanti

Luino | 9 Maggio 2025

Incendio all’alba in centro a Luino, fiamme in un box sotto un complesso residenziale

L’intervento dei vigili del fuoco alle 4:30 di venerdì ha evitato danni maggiori. Nessun ferito, ma tanta paura per i residenti svegliati dal fumo e dall’odore acre nell’aria

Varesotto | 1 Febbraio 2024

Alba da cartolina sul Varesotto. Torna il favonio

Un cielo dai colori incredibili, quello che questa mattina ha tinto il risveglio della nostra zona. Temperature in risalita dal pomeriggio, con punte fino a 14-16°C

Germignaga | 25 Giugno 2022

“Interpretando Suoni e Luoghi”, a Germignaga un concerto all’alba sul lago

Domani dalle 6 l'esibizione di Maurizio Mastrini al pianoforte: eseguirà il concerto “Hugs - Aurora” con musiche originali, attualmente in tour in Italia ed Europa

Luino | 26 Aprile 2019

Da Luino ad Alba per scoprire i sapori delle Langhe

Appuntamento domenica 28 aprile con partenza dalla Bottega di Poppino, frazione di Luino. Ad organizzare, come di consueto, la Cooperativa delle Motte

Luino | 26 Agosto 2018

Da Colmegna ad Alba con l’associazione “Saltamartin”. Ecco come partecipare

Una visita culturale tra storia e tradizioni che porterà i partecipanti a visitare Alba sotterranea e ad assaporare le prelibatezze con pranzo e degustazione di vino

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com