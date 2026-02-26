Brissago Valtravaglia, “Speciale Rally” all’Autosalone Cipriano con Andrea Spataro

Come promesso, il calendario eventi 2026 entra nel vivo con una serata imperdibile dedicata al mondo delle competizioni. Venerdì 27 febbraio lo showroom “Autosalone Cipriano” di Brissago Valtravaglia ospiterà l’evento “Speciale Rally”, un appuntamento dedicato ai nostri clienti e pensato per tutti gli appassionati di motori che desiderano vivere da vicino l’emozione delle corse.
Protagonisti della serata saranno alcuni equipaggi rally con le loro vetture in esposizione, tra cui il pilota Andrea Spataro, recentemente vincitore per la sua categoria del Rally internazionale di Montecarlo, con il navigatore Marco Bergonzi, che presenteranno la loro Lancia Ypsilon da gara e condivideranno impressioni ed esperienze direttamente con il pubblico.
Durante l’evento sarà inoltre possibile vedere e provare alcuni nuovi modelli di auto, scoprire le ultime novità disponibili in salone e confrontarsi con lo staff per ogni informazione tecnica o commerciale.
La serata sarà accompagnata da DJ-set, momenti conviviali e, grazie alla collaborazione di LIFE – Drink&Sport di Germignaga, si avrà la possibilità di stuzzicare e bere qualcosa insieme, in un’atmosfera informale pensata per unire passione automobilistica e divertimento.
Per l’occasione l’Autosalone Cipriano aprirà le porte all’evento a partire dalle ore 18:00. «Vi aspettiamo per vivere insieme una serata tutta da accelerare», commentano gli organizzatori.
L’Autosalone Cipriano, che si trova in via Provinciale, 53/A a Brissago-Valtravaglia, è a disposizione per qualsiasi necessità. Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 0332 576011 o 333 1201204.
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