Milano | 10 Febbraio 2026

Avvistamenti lupi, la Regione: «Segnalare ma seguire le regole»

L'ente interviene sulle procedure corrette da seguire e sulle modalità per denunciare danni al bestiame. L'assessore Beduschi: «In corso un confronto con ministeri e Ispra per aggiornare i dati»

Tempo medio di lettura: 2 minuti

«Il problema esiste e va gestito con serietà, ma è fondamentale ricordare che esistono norme precise e procedure codificate». Così l’assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, sul tema degli avvistamenti di lupi.

L’iter corretto da seguire è solo una delle ragioni alla base dell’intervento di Regione su questo argomento. «Alimentare allarmismi – aggiunge Beduschi – segnalare ai giornali prima che alle autorità o affidarsi a valutazioni improvvisate non aiuta né i cittadini né gli enti che devono agire».

Da Regione Lombardia, impegnata nelle attività di monitoraggio della specie e nel supporto agli allevatori e alle comunità locali a livello di prevenzione, informazione e intervento, arriva quindi il promemoria sugli step da seguire in caso di avvistamento: contattare la polizia provinciale, se possibile raccogliere materiale fotografico o video per l’identificazione dell’esemplare.

In caso di ritrovamento di lupo ferito o morto, e in caso di incidente stradale, al riferimento delle polizie provinciali si aggiungono i carabinieri forestali. Da evitare qualsiasi intervento diretto sull’animale. «Le operazioni di soccorso e valutazione sanitaria competono esclusivamente alle autorità e ai centri specializzati attivi 24 ore su 24 – precisa in una nota la Regione – Infine in caso di predazione di bestiame, l’allevatore deve contattare le forze di polizia competenti che attiveranno le squadre specializzate istituite dalla Regione per supportare gli allevatori nella prevenzione dei danni e nella gestione della procedure di indennizzo».

Tra le questioni di stretta attualità per quanto riguarda il lupo c’è infine il recente declassamento dell’animale a livello europeo, che ha aperto a una gestione più flessibile del monitoraggio e a potenziali abbattimenti. «Non significa liberalizzarne la caccia – afferma Beduschi – ma governare in modo più responsabile una presenza che oggi è strutturale e in certi contesti come quelli urbani non è accettabile per la sicurezza dell’uomo e dell’animale stesso. Il lupo va riportato nelle aree vocate ed è per questo che è in corso un confronto tecnico tra Regioni, Ministeri e Ispra per aggiornare i dati, definire criteri più coerenti e costruire strumenti di gestione realmente applicabili sui territori».

© Riproduzione riservata

Argomenti: , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Lombardia | 26 Giugno 2026

Ondata di caldo, il lago Maggiore cala di mezzo metro in due settimane

Le elevate temperature e l’afa di questi giorni stanno avendo conseguenze critiche per tutto il distretto del fiume Po, con la riduzione dei livelli di fiumi e laghi

Lombardia | 5 Maggio 2026

Caccia, il TAR da ragione alla Regione Lombardia sui valichi montani

Respinto il ricorso della Lega Abolizione Caccia: confermata la legittimità della nuove regole su 23 valichi e superato il precedente stop esteso a 475 aree

Lombardia | 29 Luglio 2025

Siccità, lago Maggiore pieno al 77%: in Lombardia «la situazione è tranquilla»

Il punto in Regione sulla disponibilità di acqua per la stagione irrigua. Positivo l’apporto delle ultime piogge alla riserva idrica che, pur inferiore alla media, è comunque superiore al 2022

Milano | 9 Luglio 2025

Peste suina africana, niente casi negli allevamenti lombardi

L'assessore regionale Beduschi fa il punto sul virus. Dall'inizio dell'anno centinaia di controlli e migliaia di analisi in laboratorio. Ma il rischio di diffusione è ancora elevato

Unione europea | 11 Maggio 2025

Lupo meno protetto, l’ok del Parlamento europeo

Via libera alle modifiche della "direttiva Habitat" che consentiranno di programmare piani di abbattimento a livello locale. Enpa: «Salto indietro di decenni nelle politiche di tutela»

Varese | 2 Febbraio 2025

Varese: api, clima e le altre priorità dell’agricoltura nella visita dell’assessore regionale Beduschi

Confronti tra i vertici regionali e gli esponenti di Coldiretti Varese in occasione del convegno Aapi. Polemiche dai dem: «Andare oltre le dichiarazioni di circostanza, servono decisioni serie»

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com