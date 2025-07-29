Lombardia | 29 Luglio 2025

Siccità, lago Maggiore pieno al 77%: in Lombardia «la situazione è tranquilla»

Il punto in Regione sulla disponibilità di acqua per la stagione irrigua. Positivo l’apporto delle ultime piogge alla riserva idrica che, pur inferiore alla media, è comunque superiore al 2022

Tempo medio di lettura: 2 minuti

La situazione irrigua e l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura in Lombardia non destano preoccupazione. Questa la sintesi del Tavolo regionale, moderato dal vicesegretario della Regione, Pier Attilio Superti, per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica svoltosi a Palazzo Lombardia alla presenza degli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

«Le ultime piogge sicuramente hanno migliorato la situazione rispetto alla fotografia che abbiamo fatto il 17 luglio all’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, dove eravamo sotto di circa il 14% rispetto alla risorsa idrica standard/media – ha sottolineato l’assessore Massimo Sertori – Una situazione che è ulteriormente migliorata con le piogge che ci sono state negli ultimi giorni per cui quello che è emerso dal Tavolo è che, attualmente, la situazione è tranquilla. Siamo oramai in uno stato avanzato della stagione irrigua e i laghi sono a un livello di riempimento soddisfacente per cui, da qui in avanti, non dovremmo avere grossi problemi per la conclusione dell’irrigazione».

«Quella di quest’anno – ha dichiarato da parte sua l’assessore Beduschi – non è certo una stagione paragonabile al 2022, quando abbiamo dovuto affrontare gravi problemi legati alla scarsità di acqua. Le ultime precipitazioni stanno però dando risultati positivi, anche se permane qualche criticità locale, e ci fanno ritenere che anche questa stagione irrigua potrà essere significativa e, soprattutto, gestita con un buon margine di sicurezza. È evidente che la gestione della risorsa idrica rappresenta per Regione Lombardia una delle sfide principali, e la sua ottimizzazione costituisce un risultato strategico. Proprio per questo è stato pubblicato proprio in questi giorni un bando da 7 milioni di euro a favore delle aziende agricole, con l’obiettivo di efficientare i propri sistemi irrigui».

Durante il Tavolo, infatti, è stato ricordato come la stagione invernale 2024-2025 sia stata caratterizzata da una condizione altalenante di anomalie positive e negative di precipitazioni, con temperature sempre superiori alla media. Una situazione che ha portato a un inizio della stagione irrigua caratterizzato da un deficit di riserva nivale. Una situazione migliorata con le piogge di maggio, controbilanciate dalle alte temperature che hanno causato il completo scioglimento della riserva di neve. In questo contesto, il 17 luglio, l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po ha attribuito, a buona parte del Distretto e a tutto il territorio lombardo, uno scenario di severità idrica “Bassa in assenza di precipitazioni”.

A oggi, 28 luglio, in Lombardia il totale delle riserve idriche risulta moderatamente inferiore alla media, ma decisamente superiore al valore registrato nel 2022, laddove il deficit era del 66% rispetto alla media. Attualmente è complessivamente a disposizione quasi il triplo della risorsa idrica stoccata nello stesso periodo del 2022.

Il Tavolo ha quindi analizzato le situazioni dei grandi laghi, con il lago Maggiore che vede un riempimento del 77%, il lago di Como del 45%, il lago d’Iseo dell’89%, il lago d’Idro al 100% del volume autorizzato e il lago di Garda al 77%. Si tratta di valori che consentiranno la positiva conclusione della stagione irrigua.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Montegrino Valtravaglia | 11 Agosto 2026

Siccità nell’alto Varesotto, a Montegrino scattano le prime restrizioni idriche

Emanata ieri dal Comune un’ordinanza sindacale che impone ai cittadini di non utilizzare l’acqua per usi diversi da quello alimentare e igienico-personale

Alto Varesotto | 7 Agosto 2026

Siccità, cittadini invitati a limitare l’utilizzo dell’acqua a Clivio, Castelveccana e Montegrino

Alfa ha chiesto ai cittadini di alcuni Comuni del Varesotto, tra cui anche Saltrio e Viggiù, di evitare usi non essenziali dell’acqua per preservare le riserve idriche e garantire il servizio

Cittiglio | 29 Luglio 2026

Cittiglio, concluso l’intervento sulla rete idrica: ripristinato il servizio

La sostituzione della pompa al pozzo Roma è stata completata nella giornata di lunedì. L’impianto è tornato operativo e la rete idrica è regolarmente funzionante

Varese | 10 Luglio 2026

«Temperature record, niente pioggia e poca neve»: Alfa promuove un uso consapevole dell’acqua

La società scrive ai sindaci dei Comuni in cui gestisce il servizio acquedotto: «Non siamo in una situazione di emergenza. Indichiamo solo consigli per prevenire possibili criticità future»

Lombardia | 11 Aprile 2026

Poca neve sulle Alpi e invasi montani al minimo: in Lombardia mancano oltre 800 milioni di m cubi d’acqua

I dati di ARPA Lombardia e le analisi di Legambiente fotografano una situazione di potenziale rischio siccità, anche se è presto per parlare di emergenza. La situazione del lago Maggiore è buona

Varese | 23 Marzo 2026

Intelligenza artificiale, il costo invisibile: l’acqua al centro del convegno di Alfa srl

Oltre cento persone a Villa Cagnola per la quarta edizione de "La verità viene a galla". Pomeriggio di confronto e approfondimento dedicato a un tema di grande attualità

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com