Siccità, lago Maggiore pieno al 77%: in Lombardia «la situazione è tranquilla»

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La situazione irrigua e l’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura in Lombardia non destano preoccupazione. Questa la sintesi del Tavolo regionale, moderato dal vicesegretario della Regione, Pier Attilio Superti, per l’utilizzo in agricoltura della risorsa idrica svoltosi a Palazzo Lombardia alla presenza degli assessori Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste).

«Le ultime piogge sicuramente hanno migliorato la situazione rispetto alla fotografia che abbiamo fatto il 17 luglio all’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, dove eravamo sotto di circa il 14% rispetto alla risorsa idrica standard/media – ha sottolineato l’assessore Massimo Sertori – Una situazione che è ulteriormente migliorata con le piogge che ci sono state negli ultimi giorni per cui quello che è emerso dal Tavolo è che, attualmente, la situazione è tranquilla. Siamo oramai in uno stato avanzato della stagione irrigua e i laghi sono a un livello di riempimento soddisfacente per cui, da qui in avanti, non dovremmo avere grossi problemi per la conclusione dell’irrigazione».

«Quella di quest’anno – ha dichiarato da parte sua l’assessore Beduschi – non è certo una stagione paragonabile al 2022, quando abbiamo dovuto affrontare gravi problemi legati alla scarsità di acqua. Le ultime precipitazioni stanno però dando risultati positivi, anche se permane qualche criticità locale, e ci fanno ritenere che anche questa stagione irrigua potrà essere significativa e, soprattutto, gestita con un buon margine di sicurezza. È evidente che la gestione della risorsa idrica rappresenta per Regione Lombardia una delle sfide principali, e la sua ottimizzazione costituisce un risultato strategico. Proprio per questo è stato pubblicato proprio in questi giorni un bando da 7 milioni di euro a favore delle aziende agricole, con l’obiettivo di efficientare i propri sistemi irrigui».

Durante il Tavolo, infatti, è stato ricordato come la stagione invernale 2024-2025 sia stata caratterizzata da una condizione altalenante di anomalie positive e negative di precipitazioni, con temperature sempre superiori alla media. Una situazione che ha portato a un inizio della stagione irrigua caratterizzato da un deficit di riserva nivale. Una situazione migliorata con le piogge di maggio, controbilanciate dalle alte temperature che hanno causato il completo scioglimento della riserva di neve. In questo contesto, il 17 luglio, l’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po ha attribuito, a buona parte del Distretto e a tutto il territorio lombardo, uno scenario di severità idrica “Bassa in assenza di precipitazioni”.

A oggi, 28 luglio, in Lombardia il totale delle riserve idriche risulta moderatamente inferiore alla media, ma decisamente superiore al valore registrato nel 2022, laddove il deficit era del 66% rispetto alla media. Attualmente è complessivamente a disposizione quasi il triplo della risorsa idrica stoccata nello stesso periodo del 2022.

Il Tavolo ha quindi analizzato le situazioni dei grandi laghi, con il lago Maggiore che vede un riempimento del 77%, il lago di Como del 45%, il lago d’Iseo dell’89%, il lago d’Idro al 100% del volume autorizzato e il lago di Garda al 77%. Si tratta di valori che consentiranno la positiva conclusione della stagione irrigua.