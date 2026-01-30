Trofeo Binda, a Cittiglio i giovani sempre più protagonisti tra sport e salute

Tempo medio di lettura: 2 minuti

I giovani, la scuola e la formazione sono il cuore della fase di avvicinamento al 27° Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio (UCI Women’s WorldTour) e al 13° Piccolo Trofeo Binda-Valli del Verbano (UCI Nations’ Cup Junior Women), in programma domenica 15 marzo tra Luino e Cittiglio.

Un messaggio che troverà una rappresentazione concreta già lunedì mattina, 2 febbraio, in occasione della prima conferenza stampa ufficiale dell’edizione 2026, ospitata in Regione Lombardia dal Sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Accanto ai rappresentanti istituzionali, saranno presenti anche 35 ragazzi delle scuole di Cittiglio, accompagnati da quattro insegnanti, a testimoniare quanto il percorso che conduce al Trofeo Binda sia, prima ancora che sportivo, educativo e umano.

Un lavoro condiviso che vede insieme Cycling Sport Promotion, le amministrazioni comunali, il mondo della scuola e le associazioni del territorio, uniti dall’idea che lo sport – e il ciclismo in particolare – possa essere uno strumento fondamentale per la crescita delle nuove generazioni.

In questo contesto si inserisce anche l’appuntamento di ieri, giovedì 29 gennaio, a Cittiglio, ulteriore tappa di un programma che accompagna il territorio per tutto l’anno. La scuola primaria “G.B. Cittolini”, dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Curti” di Gemonio, ha ospitato una lezione dedicata ai temi dell’alimentazione e della nutrizione, realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cittiglio.

L’incontro, condotto dalla biologa nutrizionista Martina Francia, ha coinvolto con grande partecipazione gli alunni delle classi quarta e quinta, che hanno affrontato in modo semplice e diretto temi centrali per il benessere quotidiano: l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, il consumo consapevole di cibi freschi e di stagione, il valore dell’idratazione e il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione di molte patologie fin dall’età più giovane.

Un percorso che, in continuità con le esperienze già avviate negli anni precedenti, rafforza l’idea di sport come alleato della scuola e delle famiglie: non solo competizione, ma educazione, movimento, rispetto delle regole e cura di sé.

Valori che il Trofeo Alfredo Binda porta sulle strade della provincia di Varese nel giorno della gara, ma che trovano il loro significato più profondo nel lavoro quotidiano con i ragazzi e con le comunità che li accompagnano nel loro percorso di crescita.