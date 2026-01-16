Grantola, weekend al Mignon con il film “Gioia mia”

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Nuovo finesettimana, nuovo film in arrivo al cinema Mignon di Grantola.

Si tratta di Gioia mia, pellicola che vede la regia di Margherita Spampinato, con Marco Fiore e Aurora Quattrocchi nel cast.

Le proiezioni nella piccola sala nel cuore della Valtravaglia sono in programma alle 21.00 di oggi, venerdì 16, e domani, sabato 17 gennaio, e alle 16.00 e 18.00 di domenica 18.

Trama. Nico, un bambino vivace, scontroso e impertinente, cresciuto in una famiglia laica, in un mondo moderno, tecnologico e iperconnesso, è costretto a passare l’estate in Sicilia, ospite di un’ anziana zia, signorina religiosissima e scorbutica che vive sola, in un antico palazzo pieno di leggende e superstizioni, senza wi-fi né elettrodomestici, senza nessun tipo di tecnologia, completamente fuori dal tempo. La zia lo accoglie con fastidio, cerca di inserirlo con prepotenza nel suo mondo popolato da angeli e spiriti, dominato da un senso magico della religione. Lo scontro tra modernità e passato, tra ragione e religione, tra velocità e lentezza, segna l’inizio del loro burrascoso rapporto. Eppure pian piano, nasce un legame profondo di cui entrambi non sapevano di avere bisogno.