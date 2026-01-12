Ecco dove saranno gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino a domenica 18 gennaio

(da www.varesenoi.it) Sono state comunicate le strade in cui verranno effettuati i servizi di controllo della velocità mediante autovelox mobile da parte della Polizia Stradale di questa settimana.
Per quanto riguarda la Lombardia e la provincia di Varese saranno interessate dalle verifiche le seguenti vie (in neretto quelle relative alla nostra provincia).
12/01/2026
Autostrada A /59 CO
Strada Statale SS /671 della Valle Seriana BG
13/01/2026
Autostrada A /59 CO
14/01/2026
Strada Provinciale SP / 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG
15/01/2026
Strada Provinciale SP /470 della Valle Brembana BG
18/01/2026
Autostrada A /A8 RA 26 VA
Strada Statale SS /9 Dir Tang. Est Lodi LO
Strada Provinciale SP /142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG
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