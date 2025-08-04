Ecco dove saranno gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino al 10 agosto

(da www.varesenoi.it) Sono state comunicate le strade in cui verranno effettuati i servizi di controllo della velocità mediante autovelox mobile da parte della Polizia Stradale di questa settimana.
Per quanto riguarda la Lombardia e la provincia di Varese saranno interessate dalle verifiche le seguenti vie (in neretto quelle relative alla nostra provincia).
04/08/2025
Autostrada A 36 CO
A9 Lainate-Chiasso CO
05/08/2025
Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA
SS 9 via Emilia LO Strada Provinciale SP 671 “Della Val Seriana” OVEST BG
SP /Corso Europa BG
06/08/2025
Autostrada A 36 CO A 9 Lainate-Chiasso CO
Strada Provinciale SP 43 VA
SP /Corso Europa BG
07/08/2025
Strada Comunale SC Meda – Via Vignazzola MB
08/08/2025
Strada Statale SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO
Strada Provinciale SP 43 VA
SP 671 “Della Val Seriana” OVEST BG
09/08/2025
Autostrada A 60 Tangenziale di Varese VA
A /A/21 KM 197+700 Carr.Nord CR
Strada Statale SS 629 del Lago di Monate VA
SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO
Strada Provinciale SP 671 “Della Val Seriana” OVEST BG
10/08/2025
Autostrada A /A/21 KM 197+700 Carr.Nord CR
Strada Statale SS 9 Dir Tang. Est Lodi LO
Strada Provinciale SP 142 Boltiere – Pontirolo – Treviglio BG
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