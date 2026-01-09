Varese | 9 Gennaio 2026

Disagi anche sulla Laveno-Milano Cadorna, «Servizio ferroviario in evidente stato di degrado»

La segreteria provinciale del Pd interviene sui ritardi segnalati anche in questi giorni di inizio anno: «Migliaia di persone ne pagano le conseguenze, unica puntualità è l’aumento dei prezzi»

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«“Per quest’anno… non cambiare…”: un invito che Trenord sembra aver preso fin troppo alla lettera». È il commento della segreteria provinciale del Partito Democratico, che interviene sui ritardi segnalati sulle linee ferroviarie anche in questi primi giorni del 2026.

«L’anno non è iniziato sotto i migliori auspici – commentano i dem varesini – Guasti, cancellazioni, variazioni improvvise. E siamo solo a gennaio. Questa mattina (giovedì 8, ndr) un guasto a Novate Milanese ha rallentato e in parte bloccato la circolazione dalle prime ore dell’alba, con ritardi medi intorno ai 30 minuti e pesanti ripercussioni sulle linee suburbane e regionali. Ancora una volta le e i pendolari sono stati costretti a riprogrammare tutto: lavoro, coincidenze, tempi di vita».

Un tema, questo, che riguarda tratte fondamentali, «tra cui la “nostra” Laveno Mombello – Milano Cadorna: non una linea marginale, non una tratta colpita da episodi isolati, – proseguono dalla segreteria provinciale del Pd – ma una delle direttrici più frequentate della Lombardia, utilizzata ogni giorno da migliaia di persone che pagano direttamente le conseguenze di un servizio ormai in evidente stato di degrado, la cui unica puntualità offerta è nell’aumento dei prezzi».

«Nel frattempo l’unica risposta resta “monitorate l’app”. Come se il problema fosse l’informazione e non l’inaffidabilità strutturale di un sistema che continua a scaricare inefficienze su chi viaggia. Regione Lombardia e il Governo amico – concludono gli esponenti dem – non possono più voltarsi dall’altra parte: qui non siamo davanti all’ennesimo imprevisto, ma a una normalità che non dovrebbe essere accettata. Passano gli anni, ma per chi prende il treno sembra sempre lo stesso giorno». (foto di Giuseppe Odoni)

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