Freddo intenso in Lombardia: sulle Alpi temperature fino a -22 gradi

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Freddo intenso e temperature ben al di sotto delle medie del periodo. E’ la situazione che sta interessando da giorni la Lombardia, e che viene messa in evidenza dalla rete di monitoraggio di Arpa attraverso i numeri, a cominciare dai -22 gradi registrati mercoledì 7 gennaio a Livigno (So), a quota 1.850 metri: valore che non veniva raggiunto dal 2019.

Nell’elenco dei dati ci sono anche i -18 gradi di Santa Caterina Valfurva (So) a quota 1.730 metri e i -10 gradi di Bormio (So) a 1.250 metri. In pianura le temperature sono scese a -5 gradi, con punto fino a -8 a nord ovest di Milano. Tra i capoluoghi di provincia vengono segnalati i -9 gradi di Sondrio e i -5 di Varese.

«Nei prossimi giorni continuerà a fare freddo con gelate diffuse durante la notte e nelle prime ore del mattino, anche in pianura – aggiunge Arpa Lombardia – Le temperature, pur mantenendosi su valori pienamente invernali, tenderanno a risalire di qualche grado inizialmente sulle Alpi e successivamente, nel corso del fine settimana, anche sulle aree di pianura. Proseguirà la fase di tempo asciutto, seppur qualche debole nevicata potrebbe interessare le Alpi tra giovedì 8 e venerdì 9 gennaio».

Cambiamenti, sempre secondo Arpa, sono attesi intorno alla metà di gennaio, quando potrebbero tornare piogge e nevicate.