Grantola | 24 Dicembre 2025

Grantola, le feste al cinema Mignon con “La vita va così”

La commedia di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele e Diego Abatantuono tra i protagonisti, sarà in sala dal 25 al 31 dicembre. Ecco trama e orari delle proiezioni

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il periodo delle feste, al cinema Mignon di Grantola, vedrà in sala la commedia di Riccardo Milani La vita va così, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari e Giuseppe Ignazio Loi.

Il film sarà in sala dal 25 dicembre, giorno di Natale, fino al 31, giorno di San Silvestro. Le proiezioni sono in programma il giovedì e il venerdì alle ore 16.00, 18.00 e 21.00, il sabato alle 21.00, la domenica alle 16.00 e alle 18.00 e dal lunedì al mercoledì alle 21.00.

Trama. Alla soglia del nuovo millennio, due destini lontani si scontrano su una lingua di costa ancora incontaminata nel sud della Sardegna. Efisio Mulas è un pastore solitario, custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Vive lì da sempre, tra il mare e i suoi animali, nella piccola casa dove è nato. Dall’altra parte c’è Giacomo, presidente di un potente gruppo immobiliare, simbolo di un’Italia lanciata verso il futuro. È deciso a trasformare quella costa in un resort di lusso. Al suo fianco Mariano, capo cantiere e uomo pratico, ha il compito di convincere Efisio a cedere quell’ultimo lembo di terra.

Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca, la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. Quando Efisio rifiuta l’ennesima offerta milionaria, la trattativa si trasforma in una battaglia legale nella quale entra in scena Giovanna, una giudice nata e cresciuta in quei luoghi chiamata a dirimere il conflitto. Mentre le pressioni aumentano e la comunità si spacca tra chi sogna nuove opportunità di lavoro e chi teme di perdere per sempre la propria identità, l’incrollabile “no” di Efisio si carica di un significato collettivo. Forte del valore delle sue scelte e della memoria di chi è venuto prima di lui, Efisio sa che a volte, proprio perché “la vita va così”, bisogna fermarsi e decidere da soli dove andare.

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